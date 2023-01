De Abu Dabi a Madrid en cuestión de días. Victoria Federica no dudó en viajar a los Emiratos Árabes junto a su madre, la Infanta Elena, y su hermano, Froilán, desde Atenas, Grecia, donde asistieron el pasado lunes 16 de enero al funeral de Constantino de Grecia junto a gran parte de la Familia Real. Madre e hija no dudaron en acompañar al sobrino mayor del Rey Felipe y estar junto a él en el inicio de esta nueva etapa fuera de España. Sin embargo, volvieron hace unos días a la capital española, donde Victoria Federica se dejaba ver este pasado domingo.

Por todos es conocida la amplia agenda de contactos que tiene la joven entre familia, amigos y compañeros de trabajo que ha conocido como creadora de contenido. Tanto es así que no dudó en organizar un planazo durante el día junto a dos amigos. El lugar elegido fue el barrio Salamanca. Victoria Federica estuvo comiendo en uno de los restaurantes de la conocida calle Jorge Juan en Madrid. Después de compartir algunas confidencias con dos amigos, los tres decidieron poner rumbo a otro lugar en un patinete eléctrico. Pero no, no cogieron uno cada uno, sino que optaron por alquilar uno para los tres, cometiendo así una nueva imprudencia.

De nuevo, la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar comete una imprudencia con este tipo de vehículos. Y es que tal y como declara la DGT (Dirección General de Tráfico) en su página web, las normas son claras y la joven no las ha cumplido. La primera norma en saltarse ha sido la del cumplimiento del número de plazas. Y es que los patinetes eléctricos está dotados con una única plaza. Sin embargo, en el que han alquilado, se han montado nada más y nada menos que tres personas.

La hija de la Infanta Elena se monta en un patinete con dos amigos

La segunda norma que no ha cumplido Victoria Federica ha sido la de coger este vehículo por una acera. «No pueden circular por las aceras y tienen prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos», reza la DGT en el apartado de patinetes eléctricos.

Además, es obligatorio el uso de cascos para desplazarse con este tipo de vehículos. «En la reciente Ley de Tráfico se establece la obligación a los conductores de VMP -Vehículos de Movilidad Personal-, de utilizar casco de protección, en los términos que reglamentariamente se determine», detalla la normativa. Por supuesto, ni Victoria Federica ni sus amigos hicieron uso de este complemento. No es la primera vez que Victoria Federica comete este tipo de imprudencia. Hace unos meses fue vista junto a una amiga cometiendo la misma infracción. Eso sí, no iban tres, iban dos sobre este vehículo de dos ruedas.

Ya está en París disfrutando de la moda

Pero los días en Madrid han sido contados, ya que este mismo lunes por la mañana viajaba hasta París para acudir junto a su padre al desfile de Dior. Se ha dejado ver en las inmediaciones del lugar en el que se ha celebrado el desfile de moda con un look de lo más impresionante y elegante. Victoria Federica es una habitual en los grandes desfiles, una pasión que comparte con su padre, con el que tiene una relación estupenda a pesar de la separación. ¿Qué otro plan tiene preparado para sus días en la ciudad del amor?