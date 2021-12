De los ocho nietos de los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, podríamos decir que tres de ellos están encaminados a convertirse en auténticas ‘celebrities’: Victoria Federica, -que ya es un icono de Instagram con sus 98.600 seguidores, su hermano Froilán y Pablo Urdangarin, quien pese a sus escasas apariciones públicas hace estallar las redes sociales cada vez que participa en ellas. El hijo de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina tiene la habilidad de convertirse en viral cuando se pone delante de una cámara. Esta semana lo ha vuelto a hacer: ha participado en un vídeo de Tik Tok… ¡y lo ha petado!

La estelar aparición de Pablo Urdangarin en la red social favorita de los adolescentes tuvo lugar el pasado fin de semana. El joven y su amigo Roberto Domènech, portero del filial del Barça de balonmano, donde ambos tienen ficha esta temporada, esperaban en la estación de metro de Diagonal, en el centro de Barcelona. En el andén de enfrente, tres chicas grababan una divertida coreografía en TikTok al son de ‘This an invitation to kiss my ass goodbye’, una canción muy pegadiza de Meghan Trainor. Fue entonces cuando el segundo hijo de la infanta Cristina y su marido se animó a participar de manera espontánea en el vídeo. Haciendo gala de su desparpajo, Pablo y su colega no dudaron en levantarse del asiento para sumarse al baile de las chicas desde la distancia.

Lo que quizás no imaginaba Pablo es que, aunque su imagen se ve lejana y pequeña, los usuarios de Tik Tok lo reconocerían de inmediato. Y, en cuestión de horas, el material gráfico ha dado la vuelta al mundo. No todos los días se ve a un miembro de la realeza moviendo las caderas con tanta gracia como lo hace él.

Vídeo: Tik Tok

No es la primera vez que Pablo Urdangarin revoluciona Tik Tok. El pasado mes de mayo se convirtió en viral al protagonizar un vídeo en el que muestra cómo su cara cambia constantemente de gesto en un primer plano que poco tardó en ser aclamado por miles de usuarios de la plataforma. Apenas unas horas después de subir el material ya era uno de los temas más buscados en la nube.

A sus 21 años, el nieto del rey Juan Carlos tiene un perfil en Tik Tok bajo el nombre de «Pablito Urgandito». En él solo ha compartido dos vídeos, pero ha sido más que suficiente para que una legión de ‘followers’ (un total de 47.600) sigan de cerca sus pasos. Al margen de sus escasas apariciones en las redes sociales, donde se convierte en estrella cada vez que sale en escena, el joven lleva una vida bastante discreta. En la actualidad estudia en una escuela de negocios de la ciudad condal. Y compagina su formación académica con su labor como deportista en el equipo de balonmano del Barça, el mismo en el que su padre brilló como estrella deportiva.

Vídeo: Tik Tok

A pesar de su juventud, Pablo Urdangarin ya tiene una carrera deportiva digna de mención. En el año 2018 lo ficharon fichado para la cantera del club de balonmano alemán TSV Hannover-Burgdorf.​ Un año después se trasladó a Francia, tras su fichaje en el HBC Nantes. El 23 de octubre de 2021 debutó como jugador de balonmano para el F.C. Barcelona, siguiendo los pasos de su padre.

Pablo Urdangarin es octavo en la línea de sucesión al trono español, tras la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, la infanta Sofía de Borbón, la infanta Elena de Borbón, Felipe Juan Froilán de Marichalar, Victoria Federica de Marichalar, su madre, la infanta Cristina de Borbón y su hermano mayor, Juan Valentín Urdangarin. Curiosamente, comparte el mismo puesto en la línea de sucesión al trono que Lilibet Mountbatten-Windsor, la hija del Príncipe Harry y Meghan Markle, que en la actualidad es también la octava en la línea sucesoria del trono de Inglaterra.