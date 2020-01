Guapa. Elegantísima. Radiante. Mar Torres ha asistido al desfile de Custo Barcelona en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid como una auténtica diva. La ‘influencer’ e ‘it girl’ ha revolucionado el ‘front row’ de Cibeles con su mera presencia.

Quiere lanzar su propia línea de ropa

Eso sí, durante su visita no ha querido hablar de Froilán. Porque la de hoy ha sido su gran cita con la moda. Un universo que es su pasión. En la actualidad estudia Marketing, pero sueña con ser diseñadora de moda. Tal y como ella misma ha anunciado, en breve lanzará su primera colección de ropa. ¡Qué mejor manera de estar al día que asistir a la presentación de una nueva línea de diseño textil!

Ataviada con unos pantalones vaqueros anchos, botas negras y blusa del mismo color, la joven ha sido la asistente que más ha acaparado la atención de los focos en el desfile. «Tengo mi propio gusto. Me gusta llevar lo que yo quiero. Veo algo y si me gusta me lo pongo, pero depende», decía sobre su personal estilo a la hora de vestir. También ha reconocido que es una apasionada de los sombreros. En su cabeza no faltaba uno de ala ancha de color negro, con el que lucía como una auténtica diva.