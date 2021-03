Claire Liebaert, madre de Iñaki Urdangarin, ha contado cómo se encuentra ella y su hijo en esta nueva etapa de la vida a la que se enfrentan.

La pasada semana conocíamos la nueva vida de Iñaki Urdangarin. El marido de la infanta Cristina ha pasado a cumplir lo que le queda de condena en régimen de semilibertad en la prisión de Zaballa, en Álava, donde dormirá de lunes a jueves. Por su parte, los fines de semana los tendrá libre y se quedará en casa de su madre, Claire Liebaert, en Vitoria, donde le vimos llegar durante la mañana de este domingo. Lo hacía en la parte trasera de un vehículo familiar donde también viajaba su hermana, Lucía, como copiloto.

Claire Liebaert está muy feliz por tener a su hijo tan cerca

Tan solo 48 horas después de la llegada de Iñaki Urdangarín a la que será su nueva vida, su madre ha reaparecido y ha hablado con los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones de su casa. Claire Liebaert ha revelado cómo se encuentra ahora que tiene a su hijo más cerca y lo cierto es que está pletórica y muy feliz por esta nueva situación familiar: «Estoy bien. Estoy contenta, por supuesto. Muy bien«, ha dicho. Además, también ha revelado que para Iñaki no está siendo fácil pero que «él no es quejica». Escucha todas las declaraciones de la madre de Urdangarin en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Tal y como asegura la mujer, a Iñaki le está costando adaptarse a la nueva situación que tiene por delante: «Él todavía está ahí… le cuesta. Pero esto es una alegría. Estamos todos muy contentos. Le cuesta un poco volver a la normalidad y a la realidad, pero poco a poco«, ha asegurado Claire Liebaert durante su conversación con los medios de comunicación que se encontraban presentes.

El nuevo trabajo de Iñaki Urdangarin

Este martes estaba previsto que el cuñado del Rey Felipe acudiera a su nuevo puesto de trabajo como asesor en Imaz & Asociados. A pesar de la gran expectación por este nuevo comienzo de vida, finalmente no se ha producido la llegada de Urdangarin a la sede de la empresa durante esta mañana. Su madre desconoce si ha acudido o no a su puesto de trabajo: «No sé, ha salido, pero no lo sé», ha respondido cuando los medios le han preguntado por el motivo por el que no ha asistido al céntrico bufete de abogados. «No tengo ni idea, de eso sí que no me meto en nada ni se nada. De verdad que no», ha asegurado. De momento, se desconocen los motivos que habrían llevado a Iñaki Urdangarin a retrasar su incorporación a su nuevo puesto de trabajo. Lo que sí se puede confirmar es que su madre, Claire, está muy emocionada por poder ver a su hijo durante todos los próximos fines de semana.