Ainhoa Armentia se ha convertido en la protagonista indiscutible de la crónica social de los primeros meses de este 2022. Su relación con Iñaki Urdangarin continúa generando un gran interés mediático. Mes y medio después de que el sonado noviazgo saltara a la luz pública, la madre de la vitoriana ha roto su silencio. Antonia ha hablado alto y claro sobre distintos e interesantes aspectos de un noviazgo que marca un antes y un después en la vida de la infanta Cristina.

Antonio ha negado haberse enterado de esta historia a través de la prensa. “Me enteré el mismo día de todo y fue mi hija la que me lo contó. Me enteré antes de las fotos”, ha explicado en conversación con el programa ‘Viva la vida’. También ha confirmado que toda la exposición mediática no ha sido fácil para la familia. “Somos personas normales, porque él sea público, nosotros no tenemos nada que ver en esto”.

Las tajantes declaraciones de la madre de Ainhoa Armentia

Asimismo, la madre de Ainhoa Armentia se ha pronunciado sobre su decisión de hablar en este momento de forma pública. Lo ha hecho a conciencia, sabiendo que estaba tratando con un medio de comunicación y que sus declaraciones cobrarían cierta trascendencia. La conversación de diez minutos ha sido con un colaborador del programa, José Antonio Avilés. “¿Por qué no vamos a hablar? Pero siempre con la verdad”. Además, ha querido subrayar que sus nieto están «muy protegidos. No tienen nada que ver en esta relación, no son como los hijos de la infanta que son públicos. Ellos no son públicos”.

Según lo último que ha trascendido de la pareja estaría interesada en hacer las maletas e iniciar una vida conjunta. Por lo que sus planes pasan por residir juntos en Vitoria. Un paso importante que confirma que día a día consolidan su historia de amor. Iñaki Urdangarin atraviesa una etapa de profundos cambios e importantes cambios. Un nuevo horizonte que llega cuando le acaban de dar la libertad condicional. Deja, además, su puesto de trabajo en el despacho de abogados donde conoció a su actual pareja.

El futuro profesional del ex duque de Palma pasa por otros derroteros. Recientemente conocíamos que ha comenzado unos estudios para convertirse en entrenador de balonmano en el FC Barcelona. Precisamente este fue el equipo que le brindó muchos años de triunfos deportivos, también donde actualmente juega su hijo Pablo. Este mismo sábado se ha dejado ver en Barcelona. Iñaki Urdangarin ha acudido a las celebraciones con motivo del 50 aniversario del primer partido de balonmano celebrado en el Palau Blaugrana. Al final del encuentro, ha protagonizado unas imágenes muy cómplices en la pista en compañía de su segundo hijo con la infanta Cristina.