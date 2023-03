Los Reyes vuelven a dar esquinazo a Mallorca en Semana Santa (solo la Reina Sofía es fiel a la isla)

Se desconocen los planes exactos de la Familia Real para esta Semana Santa a la vuelta de la esquina. Pero hay algo que parece seguro y es que no pasará por Mallorca. Al menos para los Reyes Felipe y Letizia, quienes causarán baja en la isla balear por cuarto año consecutivo. La que no falla a su cita en este paraíso mediterráneo es la Reina Sofía, quien ya se encuentra allí junto a su hermana menor, la princesa Irene de Grecia. Eso sí, no espera la visita de su hijo, su nuera y sus nietas en el palacio de Marivent.

Durante décadas, Mallorca ha sido el destino final de los Reyes de España por estas fechas, protagonizando una de las imágenes del año al cerrarla asistiendo a la tradicional Misa de Pascua en la catedral de Palma. Año tras año hemos visto cómo la foto de los Borbones iba evolucionando, primero con Don Juan Carlos y Doña Sofía junto a sus tres hijos, para posteriormente ir sumándose las respectivas parejas de estos y los nietos que fueron naciendo, hasta ocho...

Sin embargo, todo cambió con la subida al trono de Felipe VI en 2014. La Familia Real se circunscribió a los Reyes, a sus hijas y a los monarcas eméritos. El año 2018 marcó un punto de inflexión, con el desafortunado rifirrafe entre las dos reinas tras la misa. Lo que no imaginábamos es que la edición de 2019 sería la última para ellos. De momento.

En 2020 se canceló a causa de la pandemia del coronavirus y lo mismo al año siguiente. Sin embargo, en 2022, con las restricciones sanitarias levantadas, los Reyes Felipe y Letizia decidieron no ir a la Misa en el Domingo de Resurrección, saltándose una de las tradiciones de nuestra realeza. Y este 2023 tampoco está previsto que aterricen en Mallorca.

La Reina Sofía es la que sigue al pie del cañón manteniendo una tradición, que al fin y al cabo ella y su esposo impusieron. Al igual que en otras ocasiones, se prevé que asista a alguna de las procesiones, como la del Jueves Santo, tal y como el año pasado la vimos disfrutar entre el público. Aparte, la soberana emérita tiene otros compromisos en su agenda personal. El próximo lunes la fecha acudirá a la catedral a las 20.30 horas para el concierto solidario de Semana Santa, en el que se interpretará "Un Rèquiem Alemany Op.45", de Johannes Brahms, a cargo de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears y la Coral Universitat de les Illes Balears. Los beneficios del recital van a parar a la Fundación Proyecto Hombre, que durante año ha apoyado Doña Sofía.

Los Reyes Felipe y Letizia, así como la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, aprovecharán para hacer otros planes. La última vez que pisaron Mallorca fue en el verano de 2022. En estos momentos hay mucho movimiento en La Zarzuela, preparando el ingreso de la heredera el próximo agosto en la Academia Militar de Zaragoza (que será el inicio de sus tres años de formación militar) y el viaje de la menor a Gales para empezar sus dos años de Bachillerato Internacional en el mismo internado que su hermana mayor. Los monarcas se van a quedar 'solos' en palacio y desean aprovechar cada segundo con sus 'niñas'.

Por otro lado, ya falta menos para el esperado regreso del Rey Juan Carlos a España. Según ha trascendido, el soberano emérito desea participar en las regatas de Sanxenxo (Pontevedra), que se celebrarán a mediados del próximo mayo. Sería su segunda visita a nuestro país desde que, en agosto de 2020, decidió retirarse en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). Ahora mismo el padre del Rey goza allí de la compañía de su nieto Froilán, pero no hay duda de que extraña su país, como suele transmitir a través de sus íntimos. El último encuentro público del que fuimos testigo de los Reyes y Doña Sofía con el monarca expatriado fue el pasado enero, en el funeral de Constantino de Grecia. Incluso se pudo captar un beso entre el Rey Felipe y su padre en el cementerio de Tatoi, en una imagen de cariño que hacía años que no se daba.