1 Las joyas, rematando el look de Letizia

En este aspecto, Letizia no ha estado muy en su línea. No solo por el hecho de que no ha estrenado nuevas joyas, sino porque forman parte de esa colección que está en su joyero y con los que ella se siente realmente cómoda. Se trata de unos pendientes en forma de estrella de Chanel, que ya ha lucido en numerosas ocasiones con anterioridad. De hecho, durante algún tiempo fueron considerados como sus favoritos