La Reina Letizia ya no goza de la popularidad de antaño y ha encontrado competencia no solo en Máxima de Holanda, sino también en Matilde de Bélgica. Dos royals que le están comiendo el terreno a la consorte española, que se desinfla sin frenos

La Reina Letizia ya no vende. Ese mito creado en torno a su figura, que establece que todo lo que la consorte real se convierte en oro, ya no es tan cierto. Y es que no solo el pueblo le da la espalda en las encuestas, siendo la peor valorada de la Casa Real, incluso por detrás de miembros tan polémicos como la infanta Cristina, sino que también la audiencia la traiciona, tanto en España como fuera de nuestras fronteras, dejando claro que ahora la que reina es Máxima de Holanda y ya no tanto Letizia.

