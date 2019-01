8 Letizia, emocionada con una desgarradora historia

El pasado mes de octubre, la consorte real presidió un acto con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Allí, el actor y escritor Damián Alcolea compartió cómo es su vida desde que a los 14 años le diagnosticaron un trastorno psíquico obsesivo: “Ya es hora. Estamos aquí y no vamos a escondernos. Vamos a ocupar nuestro lugar en la sociedad, sin pedir permiso, porque nos pertenece”, explicaba el joven, que también denunciaba haber sufrido acoso escolar por parte de sus compañeros. Letizia no pudo evitar emocionarse. Este tipo de historias le llegan bien adentro y es que ella no es ajena al sufrimiento de algunas personas.