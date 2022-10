Este jueves comienzan los primeros actos de los Premios Princesa de Asturias, cita que supone la reaparición de la Princesa Leonor en España. La heredera se encuentra de vacaciones, unos días de asueto que para ella no lo serán tanto y es que tiene por delante una intensa agenda pública que seguiremos al detalle en SEMANA. Vuelve feliz, descansada y con cientos de historias a su espalda, prueba de ello, las nuevas imágenes de la hija de los Reyes en la que se puede ver su afición oculta, el voley. La primogénita del Rey Felipe es una más en la UWC Atlantic, lugar en el que estudia, y así lo demuestra que haya participado en las olimpiadas del internado galés en el que estudia 2º de bachillerato. Si bien trató de no llamar la atención, lo cierto es que no pudo evitar ser fotografiada por uno de los presentes en el campo de juego. Ataviada de un pantalón corto negro y una sudadera del mismo color, se mostró muy activa en la pista, donde incluso remató el balón en varias ocasiones.

Aunque las imágenes corresponden a hace unos días, no ha sido hasta ahora cuando han visto la luz. Ella como otros muchos compañeros de su centro escolar quiso participar en estas olimpiadas, donde formó parte de un equipo mixto. Las fotografías han sido difundidas por la cuenta de Instagram ‘Leonorysofíaaltezasreales’, una cuenta donde se hacen eco de los muchos y diferentes planes de las hijas de los Reyes. La Princesa Leonor es una más y pudo practicar este deporte con otros alumnos, sin imaginar el resto lo bien que se iba a desenvolver ella en esta práctica. Ha sido llamativo, ya que no se sabía que ni Letizia ni Felipe fueran amantes de de este deporte, por lo que se desconoce si ha seguido los pasos o no de sus padres en este sentido como por ejemplo sucede con Juan Urdangarin y su padre.

Muchos de sus compañeros la animaban tanto a ella como al resto del equipo, quienes se sentaron alrededor de la pista para no perder detalle del partido. Llevaba una coleta que le ayudó a estar más cómoda y esquivar al resto de participantes cuando hiciera falta, tal y como hemos podido ver en varias imágenes de la Princesa Leonor. Los royals suelen ser deportistas, aunque nunca se le había visto a ella practicando un deporte de este modo y, sobre todo, tan cómoda en el mismo.