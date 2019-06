4 Marie Chantal se niega a disculparse con Letizia

«No me disculpo por ser como soy. No tengo nada que ocultar. Poseo opiniones propias, soy fuerte y tengo los pies en la tierra. Además, he decidido ser una figura pública en Instagram, porque dirijo un negocio y llevo un blog», asegura Marie Chantal de Grecia.