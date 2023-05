La nueva sonrisa de la Princesa Leonor en tiempo récord: así ha quedado

La Princesa Leonor ha reaparecido este jueves en la Confirmación de su hermana, la Infanta Sofía, que ha recibido este sacramento en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora en Madrid, el mismo sitio en el que la propia Princesa de Asturias lo recibía hace dos años. Aunque la vimos el pasado fin de semana durante su Graduación en el UWC Atlantic College en Gales, no ha sido hasta este momento cuando nos hemos dado cuenta de la sonrisa definitiva, la cual ha conseguido en tiempo récord.

La hija mayor de los Reyes, Felipe y Letizia, ha preferido no sonreír durante sus últimas apariciones públicas para evitar mostrar los cambios que estaba sufriendo su sonrisa. Ahora que ya tiene puestos los brackets y que sus dientes están ya más unidos, no tiene ningún problema. Y es que Leonor tenía muchos motivos por los que estar feliz este jueves. No era la protagonista. Esta vez lo era su hermana y ha demostrado estar mucho relajada.

La nueva sonrisa de la Princesa Leonor, con brackets

Aparatos de porcelana para que sean menos vistos

El proceso ha sido duro. En diciembre de 2022 se dejaba ver durante un encuentro con miembros jóvenes de la Cruz Roja en Madrid. Durante este acto oficial vimos que Leonor estaba inmersa en un proceso para resolver un problema dental. En esa ocasión vimos que le faltaban varias piezas de dientes, como los colmillos. Este problema estuvo durante un tiempo oculto bajo el uso obligatorio de las mascarillas.

Este posible problema dental de Leonor podría haber sido porque los odontólogos se han visto en la obligación de quitar esas dos piezas por falta de hueco o porque sufra agenesia, que es un trastorno que tiene mucha gente y que consiste en la inexistencia o la falta de crecimiento de algunos dientes provocada básicamente por la ausencia de tejido primordial. Pero que no cunda el pánico, porque tiene solución.

En diciembre de 2022, sin dientes y sin aparatos

La solución no ha sido poner implantes, sino ponerle aparatos para juntar todos sus dientes. Ella lleva apenas unos meses con los brackets y ya luce una sonrisa increíble. ¡Ha sido un tiempo récord! Solo queda estar unos meses más con la ortodoncia para que se corrijan y poder quitar los aparatos cuando el odontólogo considere que es el momento perfecto. Ahora luce una sonrisa muy parecida a la que lucirá en unos meses cuando le quiten los aparatos.