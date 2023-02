La difícil vida de Froilán en Abu Dabi que no esperaba

Froilán lleva ya dos semanas viviendo en Abu Dabi, donde se trasladó debido a las últimas polémicas que se ha visto envuelto en España. Su madre, la infanta Elena, harta de que el foco mediático estuviera sobre la familia, decidió que lo mejor era que se mudara durante un tiempo. Tan solo unos días antes de su marcha, se le relacionó con un after ilegal en el que se consumía drogas y en el que se encontraba con un grupo de amigos. Ahora, a miles de kilómetros, Froilán ha comenzado una nueva vida, que no está siendo como la que él esperaba. El destino elegido fue Emiratos Árabes. Un destino que no fue al azar, ya que es en Abu Dabi donde se encuentra su abuelo materno, el rey Don Juan Carlos, desde que se marchara hace ya un par de años. Sin embargo, a pesar de estar allí muy cerca de su abuelo, le está costando adaptarse a su nueva vida, tal y como deslizan a SEMANA.

La única imagen que se ha visto de Froilán en Abu Dabi ha sido hace unos días disfrutando de un partido de pádel. Una fotografía captada de este miércoles disfrutando en el circuito del World Padel Tour 2023, que se celebra en el complejo Bab Al Nojoum en Hudayriyat Island. Sin compañía y concentrado en el partido, ha compartido espacio público con el resto de mortales que han acudido a ver el encuentro, ya que no se encuentra en ninguna zona VIP ni premium, algo a lo que él está más acostumbrado.

Froilán está viviendo una experiencia en Abu Dabi muy diferente a como él pensaba que iba a ser

A Froilán le está costando mucho más de lo que él esperaba comenzar su nueva vida en Abu Dabi. Una vida que se llevó prácticamente planeada desde España, ya que mientras continuaba aquí buscó trabajo e incluso casa. Froilán está trabajando para una importante petrolífera del emirato árabe, con un sueldo alto e incluso la empresa le buscó casa para que no tuviera que preocuparse de nada. Todo estaba preparado para disfrutar de los Emiratos Árabes y, sin embargo, no se encuentra del todo cómodo. Tal y como ha podido saber SEMANA, le está costando mucho más de lo que imaginaba hacer amigos y adaptarse a las costumbres de un país con una idiosincrasia tan distinta a la española.

De momento, las únicas imágenes captadas del nieto del Rey son en solitario. A pesar de que desde su llegada se mueve en el elitista círculo de amistades del Rey Don Juan Carlos y sus contactos, aún le falta hacer sus propias amistades para disfrutar de Emiratos Árabes como él pensaba que sería esta experiencia. No están siendo días buenos para Froilán que se encuentra muy solo al otro lado del mundo.

La infanta Elena, pendiente de su hijo desde España

Echa de menos su vida de Madrid y sus amigos de la capital madrileña, con quien salía y disfrutaba de la noche por los lugares más de moda de la capital. En su círculo, también se encontraba su hermana, Victoria Federica, que sigue centrada en el mundo de la influencia y la imagen. A pesar de que la infanta Elena está a miles de kilómetros de su hijo, está muy pendiente de todo lo que ocurre en los Emiratos Árabes. Está en continuo contacto tanto con él como con su padre, el emérito, quien tranquilizaría a la infanta sobre la estancia de Froilán en Abu Dabi y su día a día.