12 En España se comenta que es una madre sobreprotectora, ¿qué le parece?

«Fuera de esto de la conciliación, no he hablado más sobre maternidad. Lo único que puedo decir es que Máxima y Matilde son iguales con sus hijas. Por ejemplo en Holanda la reina Máxima tiene otra cara con sus hijas, no es posible sacar a sus hijas si no es en actos oficiales, allí son muy estrictos con el tratamiento de los hijos».