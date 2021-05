Jesús Ortiz, el padre de la Reina Letizia, ha anunciado feliz y orgulloso que ya le han vacunado contra el coronavirus a través de un tuit.

Cada vez son más los famosos que están siendo avisados por las autoridades médicas para ser vacunados contra el coronavirus. Ahora ha llegado el turno de Jesús Ortiz, el padre de la Reina Letizia, que compartía orgulloso a través de un tuit que desde ese momento era un poco «más moderno». Esta podría haber sido la frase elegida para anunciar la buena noticia porque podría haber sido vacuna con Moderna.

«Pues nada: si hay que presumir de que uno es un poco más «moderno» (emoticono de una jeringuilla), se presume y punto. Gracias a los que lo hacen posible», escribía Jesús Ortiz en su Twitter, donde es muy activo. De esta forma, el padre de la Reina Letizia comparte con todos que ya está inmunizado contra el virus.

Se ha mostrado, además, muy agradecido con todos los sanitarios que hacen posible que la campaña de vacunación salga adelante. A sus 72 años ha sido por fin vacunado y no puede estar más feliz por la noticia. La que podría haber recibido la noticia con alegría también es su hija Letizia, que se podrá reunir con él con más seguridad al estar protegido por el virus.

La vacuna llega después de que hiciera público que se había jubilado. A través de su cuenta de Twitter, donde comparte no solo noticias de actualidad, sino también temas personales, explicaba el pasado mes de febrero que se jubilaba tras más de 5 décadas informando. De profesión periodista, a sus 72 años tiene claro que ahora toca dedicarse más tiempo a sí mismo y a su familia, dejando así de lado un trabajo que le ha hecho muy feliz, pero del que ya tocaba retirarse, según él mismo.

«Bueno: pues ya oficialmente jubilado. Me preguntan que por qué paso a la reserva si estoy bien. Y contesto que porque hay que dejar sitio a los demás. Y vale, sí: porque necesito un poco más de tiempo para mi familia y mis cosas«, escribía el padre de la Reina Letizia en un tuit que revolucionaba las redes sociales. Aunque esta determinación no borra ni mucho menos de un plumazo su experiencia y es que su trayectoria le acompañará siempre pase lo que pase.

«Siguen en el ‘coco’ los más de 50 años de experiencias en todo tipo de medios, en comunicación corporativa y en comunicación interpersonal. Para algo servirá a alguien, digo yo», continúa el padre de la Reina. A pesar de que ha trabajado en diferentes vertientes del periodismo, siempre amará todas y cada una de ellas, de hecho, en su perfil de Linkedin todavía figura «periodista y comunicador independiente». «Desde 1969 en el oficio de comunicar: radio, impresa, televisión, digital, corporativa. Me he jubilado de mi relación laboral, pero no de mi profesión», decía Jesús Ortiz. Siete años después de la edad en la que podía haberlo hecho, el padre de doña Letizia ha querido centrarse en los suyos y jubilarse.