Desde que se anunció a Letizia Ortiz como pareja de un joven príncipe Felipe en 2004, la sombra de su pasado se ha alargado tanto que ha perjudicado a su presente. Pero también el de su familia fue puesto sobre la mesa en incontables ocasiones, muchas veces, para destacar el pasado republicano de algunos de los miembros de la familia de la actual Reina Letizia, consorte del Rey Felipe VI. Esto molestó sobremanera a Jesús Ortiz, padre de la experiodista reconvertida en reina, que interpuso una demanda contra el periódico ‘El Español’ al considerar vulnerados sus derechos a la intimidad personal y familiar y la protección de datos de carácter personal, por los que solicitaba una indemnización de 8.000 euros por el daño moral provocado. Ahora, una magistrada de los Juzgados de Pozuelo de Alarcón de Madrid ha establecido que no supone un delito informar de que se pertenece a una familia republicana, por lo que las pretensiones de Jesús Ortiz en contra del medio de Pedro J. Ramírez no se han visto respaldas por la Justicia y ha perdido el pulso judicial.

Con ello, la jueza que ha dado carpetazo a este asunto ha llegado a la conclusión que no supone una intromisión a la intimidad personal y familiar que se subraye la pertenencia a una familia republicana, como así se le adjudicaba a Jesús Ortiz. “En virtud de la prueba practicada, teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable al derecho invocado, considera esta juzgadora que no se ha producido una vulneración ni intromisión ilegítima en derecho a la intimidad personal y familiar del demandante, y que la publicación objeto de autos se enmarca en el derecho a la libertad de la información, por el interés social y relevancia pública de la información contenida en el artículo publicado”, detallan del documento legal desde el citado medio que le ha ganado la batalla judicial al padre de la Reina Letizia tras casi cuatro años de incertidumbre.

Con ello, la demanda de Jesús Ortiz ha sido desestimada, determinado que el derecho a la información primaba por encima al derecho a la intimidad personal y familiar que, según la jueza, no han sido vulnerados en caso alguno al hablar del pasado republicano de su entorno. Una información que venía contextualizada con un mensaje en redes sociales de Henar Ortiz, tía paterna de la Reina Letizia, que aseguraba que “los Borbones se han hecho ricos a nuestra costa”. Un mensaje que mostraba su descontento hacia la Monarquía y en el que no tuvo en cuenta el perjuicio que pudiese ocasionar en su sobrina y la institución a la que representa. Y no es la única muestra de su condición republicana, pues en una entrevista concedida en 2018 a Pilar Eyre, Henar Ortiz describía a su familia como “sencilla, republicana, algo ingenua, ricos tan solo en cariño”.

Una forma manifiesta de dejar constancia pública de su condición republicana, la cual nunca ha negado, por lo que no supondría un conflicto o vulneración señalar que la Reina Letizia tiene en su propia familia a republicanos, dado que Henar presume de esta condición sin reparos. Un punto clave para que esta demanda de Jesús Ortiz fuese desestimada y que los 8.000 euros que solicitaba para subsanar el daño ocasionado finalmente no le corresponden. Eso sí, ahora tendrá que hacer cargo él a las costas del proceso judicial.

