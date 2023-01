La Familia Real española casi en su mayoría ha viajado hasta Atenas, Grecia, para asistir al funeral de Constantino de Grecia, que se celebra en la Catedral de la Anunciación de Santa María, más conocida como la Catedral Metropolitana. Los primeros en llegar han sido Don Juan Carlos y Doña Sofía, seguidos por sus hijas, la Infanta Elena y la Infanta Cristina. Detrás de ellas, sus hijos, que no han querido dejar pasar la oportunidad de dar el último adiós a Constantino y viajar a Grecia. Todos han llegado vestidos de negro. Pero ha llamado especialmente la atención la presencia de Irene Urdangarin, que no se deja ver con mucha frecuencia.

La hija pequeña de Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina ha permanecido en un discreto segundo plano, pero ha sorprendido lo mayor que está. Y es que el próximo 5 de junio cumplirá la mayoría de edad. Irene Urdangarin ha vuelto a demostrar la increíble relación que tiene con su prima Victoria Federica y no se ha separado de ella. Y es que es consciente de que su prima está más acostumbrada a las cámaras y a los actos públicos por su profesión como ‘influencer’.

Irene Urdangarin se deja ver junto a su familia en Atenas, Grecia

Son contadas las veces que hemos podido ver a la nieta de los Reyes eméritos, que está centrada en su vida en Ginebra. Siempre ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano, sobre todo después del triste desenlace que ha tenido la vida personal de sus padres. Y no solo por la entrada en prisión de su padre, también por la posterior separación. Eso sí, ella ha demostrado tener una buena sintonía con ambos. Con su padre se reunió hace unos meses para ponerse al día de sus respectivas vidas.

Ahora ha querido asistir al funeral de Constantino de Grecia con toda su familia. Ha preferido mostrar un perfil bajo e incluso se ha mostrado tímida en el paseo que ha dado junto al resto de familiares desde el coche hasta el interior de la catedral. La hemos visto vestida totalmente de negro y con zapatos de tacón, lo que demuestra que a sus 17 años ya se atreve con este tipo de calzado.

Muy elegante, Irene Urdangarin ya viste tacones a sus 17 años

Y es que la joven tiene a la mejor consejera. Su prima Victoria Federica, que es ya una de las ‘influencers’ más conocidas de nuestro país, está acostumbrada a los actos públicos. No hay evento al que no acuda en nuestro país y fuera de sus fronteras. Además, en su lista de amigos están reconocidas creadoras de contenido, lo que le permite tener ya unas tablas que no tiene Irene Urdangarin. Esta ha preferido no separarse de ella durante la llegada a este funeral para así tener su apoyo ante tanta expectación. Y se ha defendido muy bien la hija de Iñeki Urdangarin y la Infanta Cristina.