Ha sido un verano de lo más ajetreado para las hijas de los Reyes de España, Felipe y Letizia. La Princesa Leonor y la Infanta Sofía han acaparado todas las miradas en las apariciones públicas que han tenido en las últimas semanas. Este 26 de agosto, la primogénita ha tenido que regresar a Gales para estudiar el segundo curso de Bachillerato. Por su parte, la pequeña de la Familia Real se enfrenta a su año más decisivo. En él tendrá que decidir el rumbo que le quiere dar a su vida: seguir los pasos de su hermana o labrarse un futuro distinto.

La Infanta Sofía comienza en septiembre 4º de la ESO en el colegio Santa María de los Rosales. Se trata del último curso de Educación Secundaria Obligatoria y en donde deberá tomar la decisión de qué modalidad de Bachillerato cursar y si seguirá los pasos de su hermana mayor y se irá a estudiar al UWC Atlantic de Gales. La hija pequeña de los Reyes de España tendrá que ir así definiendo poco a poco su formación y tomar decisiones sobre sus próximos pasos.

Por el momento no se sabe cuál será el futuro de la joven y habrá que esperar a que Casa Real informe sobre la decisión de la Infanta Sofía, tal y como sucedió con la futura heredera. En aquella ocasión, se hizo público alrededor del mes de febrero. Según fuentes consultadas, todo apunta a que seguirá los pasos que han dado antes en su familia. Su padre, el Rey Felipe VI, se fue a estudiar al extranjero, al igual que ha hecho su hija mayor, mientras que las infantas Elena y Cristina se quedaron en España para cursar sus estudios.

El inicio de curso todavía no está claro puesto que la página web del centro no ha confirmado qué día volverán sus alumnos a las clases. No obstante, todo indica que será entre la segunda y la tercera semana del mes de septiembre. Por el momento, la joven tiene tiempo para decidir lo que quiere hacer y escoger aquellas asignaturas que vayan a ser claves para su futuro.

¿Se confirmará?

Otras de las dudas que está en el aire es si 4º de la ESO será el año de la Confirmación de la Infanta Sofía. En el caso de su hermana mayor sí ocurrió así. En concreto, la Princesa Leonor se confirmó en mayo de 2021 mientras estudiaba el último curso en el colegio Santa María de los Rosales. Solo el tiempo dirá y aclarará cuáles son los siguientes pasos que va a tomar la pequeña de la familia.