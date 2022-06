La Infanta Elena ha regresado a la agenda de Zarzuela para presidir un concurso de pintura infantil y juvenil para centros escolares en el Palacio Real de El Pardo. Aunque a priori este parezca uno más de los muchos actos los que asiste, se trata en realidad de una cita muy relevante. Y es que tras un año ‘ausente’ en calidad de representante de la Casa Real, este miércoles ha retomado estas funciones.

La hija mayor de los reyes eméritos se ha dejado ver en la entrega de premios de la XXXI Edición del Concurso de pintura infantil y juvenil para centros escolares de Patrimonio Nacional muy elegante, con un conjunto formado por pantalón estampado, chaqueta negra y un vistoso pañuelo a juego con su atuendo. También la hemos visto muy sonriente. Algo que no es de extrañar, ya que se trata de una iniciativa con la que está muy familiarizada. No en vano es ella quien suele presidir esta jornada. La infanta Elena presidió este mismo acto en junio de 2019, aunque en 2020 no se celebró un acto oficial de entrega debido a la pandemia. También estuvo en este acto en el año 2021.

Ahora, la madre de Frolián y Victoria Federica aparece nuevamente en la escena institucional, lo que implica que el rey Felipe VI ha vuelto a depositar su confianza en ella. Su asistencia a este acto demuestra que el soberano consiente y desea que su hermana mayor represente a la Casa Real en un acto oficial por segundo año consecutivo. En esta ocasión, el acto ha premiado a un total de 6 niños y jóvenes, seleccionados entre los 837 dibujos que han concursado provenientes de 197 centros escolares de 39 provincias españolas.

Cabe recordar que, tras ser proclamado rey, -el 19 de junio de 2014-, Felipe VI tiene la potestad de encargar su representación oficial a miembros de su familia cuando así lo considere, y siempre sin retribución. Después de convertirse en Jefe de Estado, el monarca redujo a los integrantes de la Familia Real a él y su mujer, la Reina Letizia, sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, así como al Rey Emérito Juan Carlos y la Reina Sofía.

Hace apenas dos días, el pasado lunes 13, la Infanta Elena realizaba una visita privada a la Basílica de Jesús del Gran Poder, en la Plaza de San Lorenzo de Sevilla, sede canónica de la hermandad del Señor del Gran Poder y la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso. Allí fue fotografiada rezando al Señor del Gran Poder, a la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso y al Santísimo. Posteriormente, en su visita al museo de la corporación instalado en la casa de hermandad, firmó en el libro de honor de la hermandad y posó junto al rector de la basílica y otras personalidades.