El abogado de Iñaki Urdangarin habla de su soledad en prisión

Iñaki Urdangarin no lo está pasando especialmente bien en la cárcel de Brieva y cada vez las paredes se le hacen más estrechas. El hecho de ser el único hombre en una prisión de mujeres había sido entendido como un privilegio cuando se conoció la noticia, llegando incluso a causar escándalo social, pero ahora se ve más como un inconveniente, además de un problema para su integridad mental y personal. Al menos así se ha planteado esta semana desde ‘El Mundo’, que aseguran que el marido de la Infanta Cristina, desesperado, ha pedido por favor a los funcionarios de prisión que le hablen, “si no me voy a volver loco”.

Urdangarin pide su excarcelación

Este miércoles, ha saltado la noticia de que Iñaki Urdangarin ha solicitado formalmente su excarcelación al Tribunal Constitucional y que se anule su condena por malversación. Alega que su no puesta en libertad supondría “un perjuicio irreparable”, por lo que propone salir de la cárcel mientras se revisa de nuevo su grado de culpabilidad en el citado delito, sin entrar a discutir los otros por los que cumple condena: tráfico de influencias, fraude a la Administración Pública y otros dos delitos fiscales.

Su abogado resta importancia a su situación

Mario Pascual Vives, abogado de Urdangarin, ha querido salir al paso de las últimas informaciones que aseguran que el exduque de Palma haya declarado “volverse loco” si no le hablan para restarle importancia. El letrado ve exagerada la cobertura que se le está dando a la soledad del reo: “Yo no creo que sea así, las veces que yo le voy a ver, que son muy a menudo, unido a las veces que va su familia y cantidad de amigos que le van a visitar dentro de los horarios prefijados, le permiten mantener relación correcta y fluida con todas estas personas y también con los funcionarios, por tanto me parece exagerada la frase”, aseguraba a ‘Europa Press’.

Urdangarin se refugia en el deporte

Como no puede mediar palabra con las mujeres del centro al estar en otro módulo, Urdangarin siente que es el único preso. Por ello, ha encontrado en el deporte su principal vía de escape. Así lo ha confirmado su abogado al mismo medio: “Él ha sido un deportista de élite y siempre ha sido muy deportista. Por tanto, esta actividad como otras que intenta hacer allí son habituales en él, siempre ha hecho este tipo de actividad, no creo que sea un refugio, sino una forma habitual de pasar sus días”, mantiene Pascual Vives.

¿Ve su abogado un sufrimiento especial?

No. Según Pascual Vives, Urdangarin no está sufriendo más que cuando entró en prisión. Su situación es delicada, al estar privado de libertad y alejado de su familia y amigos, pero asegura que no está decaído o que su situación pueda llegar a ser subrayada como preocupante: “No le observo en ninguna situación peor o una situación que mereciera un trato especial, porque estuviera con un sufrimiento especial más allá de cualquier persona que pierda su libertad”.

Constantes visitas de su familia

Con asiduidad, los hermanos de Urdangarin se han dejado ver en las inmediaciones de la prisión de Brieva y accediendo al centro por la misma puerta que utilizan el resto de los familiares de presos. No tienen un trato especial. Soportan como pueden los flashes de los fotógrafos y tratan de esquivar sus preguntas mientras dura el paseíllo.

Los privilegios de la infanta Cristina

No es el caso de la infanta Cristina, que siempre que acude a ver a su marido, sola o en compañía de sus hijos, accede de forma excepcional con su propio vehículo hasta el parking privado. Desde allí es imposible realizar fotografías, por lo que sus visitas nunca llegan a los medios a modo de instantáneas, aunque sí se suelen filtrar algunas de ellas tras seguirle la pista nada más pisar el aeropuerto de Madrid.

