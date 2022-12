El polémico ‘caso Nóos’ vuelve a enfrentar a los dos principales protagonistas del proceso judicial: Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina. El matrimonio se disputa en la Audiencia Provincial una nada desdeñable cantidad de dinero. Se trata de 68.000 euros de un fleco que quedó pendiente de la ejecución de la sentencia y ahora, el que fuera duque de Palma considera, -tal y como solicitan sus abogados-, que ese dinero le corresponde a él y no a la madre de sus hijos.

El dinero que ahora quiere Urdangarin para él solo vienen de un dinero que cobró de más la Comunitat del total que le correspondía como víctima del delito. En su momento, el Govern recibió 852.287 euros en total, la mitad abonados por Urdangarin y la Infanta y la otra mitad pagada por el expresidente Jaume Matas y Diego Torres. Sin embargo, solo le tocaba recibir 619.000 euros por los delitos de malversación y fraude que fijaron las sentencias de la Audiencia Provincial y después del Supremo. Ahora, el Govern balear tiene que abonar 233.287,50 euros, una cantidad que ya ha reconocido y ya ha consignado. Según ha adelantado el diario ‘Última Hora’, el Ejecutivo autonómico ya habría subsanado el error y consignado el dinero en la Audiencia Provincial de Palma.

Urdangarin cree que la Infanta Cristina no debe recibir la mitad del dinero que le debe abonar el Govern balear

Así, el Govern balear ha abonado a la Audiencia de Palma los 233.000 euros que, por error, recibió de más por la ejecución de la sentencia del ‘caso Nóos’. El letrado de la Administración de Justicia de la Sección Primera ha hecho una propuesta de liquidación de esta cantidad entre los afectados que habían consignado el dinero al ser condenados. Tendrá que ser repartida entre Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres y la Infanta Cristina. Sin embargo, hay discrepancias sobre el reparto de este monto. Al parecer, el que fuera as del balonmano cree que su ex no debe recibir cantidad alguna al ser simplemente responsable a título lucrativo. La representación de la Infanta registró ayer un escrito en el que solicita la devolución en su cuenta. Queda claro que no se ponen de acuerdo y que el caso Nóos vuelve a ponerlos contra las cuerdas.

Vídeo: Europa Press

Este martes, a Pablo Urdangarin, uno de los hijos de la Infanta y el exjugador de balomnano, le han preguntado por este asunto mientras entraba en su domicilio, en Barcelona. El joven, recuperado de su esguince, ha explicado cómo se encuentra: «Sí, mucho mejor, ya puedo andar por lo menos». Sin embargo no ha querido pronunciarse sobre el dinero por el que se enfrentan sus padres en en los juzgados. Bastante tiene con ejercer de portavoz familiar, ya que es él quien responde a las cuestiones de la prensa desde que saltó a la luz pública el romance de Iñaki Urdangarin con una compañera del bufete en el trabajaba, la vitoriana Ainhoa Armentia.

Iñaki Urdangarin se recupera de su fractura de codo

Hace apenas unos días, Pablo Urdangarin aportaba nuevos datos sobre la recuperación de su padre, que tuvo que ser operado tras sufrir una fractura de codo. «Se encuentra bien. Todo bien», decía antes de afrontar un nuevo partido con la sección de balonmano del Fútbol Club Barcelona. El accidente de Iñaki Urdangarin tuvo lugar durante una jornada deportiva en la que cayó apoyando el cuerpo sobre su codo, lo que provocó una importante rotura.