Está siendo un día increíble para la Familia Real española. La Confirmación de la Infanta Sofía ha reunido a sus padres, Felipe y Letizia, a su hermana, la Princesa Leonor, que ha viajado a Madrid desde Gales para estar presente en este día tan especial para su hermana, a Doña Sofía, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz. Todos juntos llegaban a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, mismo lugar en el que hace dos años recibió el sacramento la Princesa de Asturias.

A pesar de que todo está estudiado y programado al detalle, ha habido una lapsus por parte de Doña Sofía y Paloma Rocasolano. Mientras los Reyes se hacían la foto con sus hijas, las abuelas de las jóvenes han seguido su paso y estaban ya preparándose para entrar dentro de la parroquia. Sin embargo, no les tocaba entrar, ya que tenían que hacerse una foto junto a ellos. En ese momento Letizia ha gritado: "¡Mami!", llamando su atención para que no entrara.

Pero esta no le ha oído. Finalmente ha sido la Princesa Leonor la que ha tenido que ir a paso rápido a por ellas para que se volvieran para hacerse la foto. La hija mayor de los Reyes las ha avisado y estas han accedido. Han vuelto a bajar los escalones de la parroquia, que ya habían subido, y han posado

Este jueves ha sido un gran día para la Infanta Sofía. Y es que es uno de los últimos actos que comparte con sus compañeros del colegio Santa María de los Rosales antes de poner rumbo a Reino Unido para cursar el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, el mismo que su hermana. La Infanta ha estado acompañada por sus padres, su hermana, que ha ejercido como su madrina, y sus abuelos, la reina Doña Sofía, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz.

A diferencia de la Confirmación de la Princesa Leonor, que fue en plena pandemia, en esta ocasión no había límites de invitados. La Princesa Leonor tuvo que acudir solo con sus padres y su hermana. Las restricciones eran estrictas y no permitía a los protagonistas a llevar muchos familiares para cumplir así el aforo del templo religioso que era de 95 personas. Sin embargo, ahora Sofía ha podido estar arropada incluso por sus abuelos, que no han querido perderse la oportunidad de estar junto a su nieta en un día tan importante como es este.

Todos han posado juntos en una imagen que reúne a la Familia Real española con el clan Rocasolano, un hecho que hacía años que no veíamos. De hecho, la última vez que posaron todos juntos fue precisamente para la Primera Comunión de la Infanta Sofía en el año 2017. En aquel momento, completaron la imagen familiar el rey Don Juan Carlos, Menchu Álvarez, abuela de Letizia, y Constantino de Grecia. Con un poco de retraso, pues la hora prevista era en torno a las 12.00 horas, la infanta Sofía llegaba a la Iglesia junto a sus compañeros y arropada por su familia. Primero posaba con sus padres y su hermana, y después era Leonor quien buscaba a sus abuelos para que se pusieran en la fotografía familiar del gran día de Sofía.