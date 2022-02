Froilán llevaba algún tiempo desaparecido, de hecho, llevaba un perfil mucho que su hermana, Victoria Federica, quien en tiempo récord se ha convertido en influencer de éxito. El nieto del Rey Juan Carlos ha seguido con sus rutinas y planes habituales, de hecho, hace solo unos días fue visto en el interior de una discoteca en Madrid. En la primera parte de la noche, acudió a una sala de Madrid llamada Panda, donde bailó encima de la tarima de una discoteca con sus amigos y donde cogió un cañón de dióxido de carbono con el que roció al público. «Lo hizo funcionar contra todos los que estábamos allí», dice un testigo del momento.

El vídeo que ‘Algo pasa tv’ ha compartido en exclusiva, muestra la noche de Froilán en la capital, siendo su presencia muy comentada entre los asistentes al local. Muchos de ellos, incómodos por el dióxido que solo unos segundos antes había tirado Froilán mientras estaba mirando al público. Fue precisamente esta actitud la que provocó que la seguridad de la discoteca «le invitara a irse», pues esta broma no había tenido buena acogida en el resto de clientes. Un incidente que tuvo lugar hace tan solo unos días y tras el que Froilán decidió ir a otra sala en Madrid para continuar la fiesta, aunque de esa posterior visita ya no hay imágenes.

El hijo de la Infanta Elena disfruta con la noche madrileña, aunque al igual que otros muchos asistentes no lucía mascarilla en el interior del local. Lejos de querer pasar desapercibido, Froilán acaparó todas las miradas de cualquiera que estuviera cerca del escenario. Junto a algunos amigos, alargó su noche y lo hizo con su característica gorra, accesorio del que apenas se separa en su día a día. Es difícil seguirle la pista, ya que intenta no estar quieto y hacer muchos planes por nuestro país, aunque no todos terminen como él esperaba.

Cabe recordar que Froilán ha protagonizado en diferentes ocasiones escándalos que nada tenían que ver con su relación con la Casa Real. Por su poca implicación en sus estudios universitarios, según sus propios compañeros, o las supuestas peleas en las que él estaba presente, según se comentó en ‘Viva la vida’ a finales del pasado año. «Han tenido que ir a buscarle a comisaría, lo sé porque el asesor del rey es asesor de mi padre y me lo ha contado. El otro día llamó Froilán porque lo habían metido en no sé qué problema y tuvieron que ir los jefes de la Policía de Madrid. Fue hace semanas en una pelea«, comentó otro estudiante de The College por International Studies.