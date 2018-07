Felipe y Letizia ya están en Palma de Mallorca junto a sus hijas

2 Esta imagen de Felipe y su padre no la veremos este año

Pero no es el único destino al que no acudirá el Rey emérito, y la Casa Real ha anunciado que suspende el próximo viaje de Don Juan Carlos, que tenía obligaciones en la agenda oficial para la próxima semana: “Dado que todo ello afecta a sus desplazamientos, el Rey Don Juan Carlos ha decidido no acudir a Palma de Mallorca durante la semana próxima, ni podrá viajar a Colombia con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente, Iván Duque”. De esta forma, este año no podremos ver la imagen de padre e hijo disfrutando de una jornada de vela en Palma de Mallorca.

Cada verano, el posado de Felipe y Letizia junto a sus hijas se convierte en uno de los momentos más esperados. Según ha anunciado EFE, este año tendrá lugar este mismo domingo, por lo que será la primera aparición que hagan las hijas de los Reyes tras un mes fuera de casa.