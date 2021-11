Ahora sí que sí. Los Reyes, Felipe y Letizia, han comenzado de manera oficial su viaje de Estado a Suecia. Este martes aterrizaban en la tarde en Estocolmo y sobre las 18.00 horas vimos sus primeras imágenes en la capital del país nórdico. Asistieron a la recepción a la colectividad de la Embajada de España. Y es que uno de los aspectos más relevantes de la relación bilateral es la creciente presencia de españoles que han emigrado a Suecia, donde el Rey Felipe dio un discurso. Pero, el día grande es este miércoles 24 de noviembre. Esta mañana, han sido recibidos en el Palacio Real de Estocolmo, la residencia oficial de los Reyes suecos y el escenario de la mayoría de las recepciones oficiales de la monarquía, por los monarcas suecos, Carlos Gustavo y Silvia de Suecia. Es la primera vez que los suecos y los españoles se saludarán. Lo harán en las Caballerizas Reales, donde han dado un paseo por la ciudad en carruaje poniendo rumbo hacia el Palacio Real, donde está previsto un acto de bienvenida.

Los Reyes han acudido al Palacio Real de Estocolmo, la residencia oficial de Carlos Gustavo y Silvia de Suecia

Tanto Felipe como Carlos Gustavo han pasado revista a los ‘Grenadier Guards of the Life Guards’ y se han interpretado los himnos nacionales, uno de los momentos más emotivos en el Palacio Real. Además, Felipe y Letizia han conocido personalmente a los miembros del Parlamento (Riksdag) y a los representantes del Gobierno en el patio interior, mientras los suecos han hecho lo propio con delegación española. Hay que recordar que no han viajado solos. Lo han hecho junto al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación, José Manuel Albares.

Siguiendo la etiqueta para este tipo de actos, tanto Silvia de Suecia como la Reina Letizia han adornado sus cabezas con coquetos tocados. Desde 2017, en el viaje a Reino Unido, no habíamos visto a la Letizia más coqueta adornando su cabeza. Sin embargo, este viaje nos ha permitido volver a verlo. Ambas Reinas se han mostrado muy cómplices, sobre todo durante el trayecto en carruaje hasta el Palacio Real de Estocolmo.

El colofón de este miércoles vendrá con una cena de gala donde veremos tiaras y tiros largos

El primer encuentro entre los Reyes ha supuesto el primer gran acto dentro de este viaje de Estado oficial a Suecia. Eso sí, este miércoles tienen una agenda repleta de eventos a los que acudir y al que pondrán el broche de oro con una cena de gala que Carlos Gustavo y Silvia ofrecen en el Palacio Real de Estocolmo a los monarcas. Será uno de los momentos más esperados ya que volveremos a ver el desfile de tiaras y los tiros largos que tanto nos gustan. Pero, mientras tanto, el día es muy largo.