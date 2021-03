Eva Sannum, exnovia dle Rey Felipe, se ha confesado en una entrevista sobre los años en los que fue pareja del monarca. Sus declaraciones son sorprendentes.

Eva Sannum mantuvo una relación sentimental con el Rey Felipe durante un lustro, sin embargo, los detalles de su historia habían sido una incógnita hasta ahora. Ninguno de los protagonistas había roto su silencio sobre el romance que les unió, no obstante, la modelo se ha confesado en una entrevista sobre lo que le unió en el pasado al monarca en el periódico ‘Angeposten’. A pesar de que ella siempre ha rechazado todas las ofertas que han llegado a su mesa para hablar sobre él, siempre ha rechazado todas y cada una de las propuestas. Hasta ahora. La que fuera novia de Felipe VI tiene una agencia de comunicación y eso le ha llevado a reconciliarse con la prensa.

Si bien en el pasado se mostraba recelosa y no comentaba nada del amor que ella y don Felipe sintieron, ahora lo ve con otra perspectiva. “Torgeir (su marido) está impresionantemente relajado con esa historia, lo cual es muy bueno. Estoy muy contenta de no haberme convertido en reina”, comienza diciendo. Y es que renunció a una vida en la que debería de cumplir con un papel con el que ella asegura que no hubiera sido feliz. “La gente probablemente piensa que sería una vida con yates y champán. Pero la gente no se da cuenta de que es muy agotador. Es una vida llena de limitaciones”, explica Eva Sannum. Sus orígenes eran muy humildes, tanto que se siente muy identificada ahora con Meghan Markle, quien hastiada de ciertas situaciones dio un puñetazo sobre la mesa y abandonó la Casa Real británica. “Me identifico con venir de algo completamente diferente, con formar parte de una familia tan especial. Pero como muchos han señalado: tal vez Harry debería haberle informado sobre eso”, ha dicho la noruega.

Cabe señalar que quiere dejar claro en todo momento que su objetivo no es ni mucho menos ser protagonista de nada. “Puede parecer un poco arrogante, pero no quiero que nadie piense que ‘hablo’ de mi pasado con la prensa y el príncipe, o que doy una entrevista porque extraño el centro de atención”, continúa. Su relación con Felipe comenzó en 1996, una relación que se extinguió 5 años más tarde. “Felipe y yo nos conocimos completamente por casualidad cuando vivía en Madrid. Y sucedió en interiores, en 1996”, dice Eva. Después de dar a entender que fue ella la que finiquitó su vínculo, Eva ha dicho que escribió diarios durante su relación con él hasta que el hijo del Rey Juan Carlos le pidió que dejara de hacerlo, “porque tenía miedo de que le robaran los diarios”.

Llegaron a hacerle suculentas propuestas entonces, pero ella rechazó todas y cada una de ellas. No estaba dispuestas a abrirse al mundo, una decisión que ha tornado décadas después. En concreto le ofrecieron unos 30.000 euros en 2001. “La motivación para que ahora comparta algunos detalles de mi experiencia con la familia real y la prensa, es que es la base de mi compromiso con la ética de la prensa y los medios”.