Se trata de una villa que cuenta con todo tipo de comodidades y se encuentra localizada en la exclusiva isla de Nurai.

Desde que el pasado mes de agosto, el rey Juan Carlos tomara la decisión de abandonar nuestro país, su nueva vida en Abu Dabi continúa generando gran interés. Esta misma semana trascendían algunas imágenes del monarca después de que se especulase sobre su estado de salud. Ahora, además, hemos sido testigos de cómo es su lujosa residencia situada en una de las islas más exclusivas del planeta.

Unas imágenes que ha hecho públicas el programa ‘Viva la vida’ y que muestran la villa en la que se ha refugiado en el Emirato Árabe. Se trata de una espectacular residencia que cuenta con todo tipo de comodidades y que se encuentra localizada en la isla de Nurai. La espectacular villa solo es apta para unos pocos privilegiados y está valorada en unos once millones de euros. En la isla hay un total de once viviendas como esta.

Dispone de 1.050 metros cuadrados repartidos en dos plantas, además cuenta con 4.150 metros cuadrados de parcela. No faltan los grandes salones con paradisíacas vistas al mar, uno de ellos con un billar, también dispone de una sala de cine, un total de seis dormitorios, piscina infinita… La suite principal, decorada en tonos cálidos, tiene una amplia zona de estar con sofás y una terraza con salida a playa privada. En la construcción destacan los amplios ventanales con el único objetivo de disfrutar de las maravillosas vistas al mar, una de sus grandes pasiones.

Los primeros meses, el rey Juan Carlos se alojó en el hotel Emirates Palace, pero según el citado programa se trasladó a esta villa de lujo a finales del año pasado con el objetivo de tener mayor privacidad ya que el hotel se había abierto al público. Algo que seguro ha encontrado en la isla de Nurai que está situada a tan solo 15 minutos en barco de la capital, Abu Dabi.

La salud del monarca

Esta misma semana, don Juan Carlos acaparaba la atención de la prensa por su estado de salud después de que se especulara mucho al respecto, incluso se llegó a decir que estaba hospitalizado. Casa Real se apresuró en desmentir estas noticias de forma tajante: «Ante algunas supuestas informaciones sobre el estado de salud de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, fuentes de la Casa de S.M. el Rey señalan que no tienen ningún fundamento».

Además, han trascendido algunas imágenes suyas en las que le vemos con buen aspecto. En una de ellas está acompañado del príncipe heredero, Sheikh Mohamed Bin Zayed, disfrutando de una comida en el porche de una terraza exterior. El monarca emérito, que cumplió 83 años el pasado 5 de enero, también ha entablado conversación con ‘Ok Diario’ donde ha asegurado encontrarse bien: «Estoy perfectamente. Hago dos horas de gimnasia el día y me encuentro muy bien».

Carlos Herrera corroboró que presentaba buena salud, él mismo había tenido la oportunidad de hablar con él e indicaba que se encuentra «como un oso». «La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo terminal o la de un enfermo encerrado en un hospital o en la UCI», añadía. Cabe recordar que don Juan Carlos lleva tiempo sufriendo diversos problemas de movilidad y ha sido intervenido en un total de 17 ocasiones, sobre todo en las zonas de la rodilla y la cadera. Algo que no le impide ejercitarse diariamente como él mismo ha confesado.

El monarca ha recibido recientemente la visita de sus hijas se producía a principios de este mismo mes de febrero. Las infantas Cristina y Elena se reencontraban con su padre en esta residencia del lujo que ahora ha salido a la luz pública. Era el tercer viaje para su primogénita en los últimos tres meses mientras que el primero para la infanta Cristina.

El pasado 3 de agosto, don Juan Carlos comunicó a su hijo, Felipe VI, su decisión de dejar España. Una noticia que pronto dio la vuelta al mundo. «Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España», rezaba la misiva.

Poco después vimos la primera imagen del monarca captada bajando de un avión a su llegada al país. El pasado 29 de diciembre trascendía la segunda instantánea tomada en una zona del puerto -también emitida en ‘Viva la vida’- donde le veíamos acompañado de dos escoltas y con aparentes dificultades para caminar.