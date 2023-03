El Rey Felipe ha vuelto a la Facultad de Derecho de la Autónoma de Madrid para presidir el acto conmemorativo del 30º aniversario desde que se licenció en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Lo ha hecho con un discurso que no ha sido tan formal como los que tiende a hacer en sus apariciones oficiales. Y es que el monarca no ha dudado en contar algunas anécdotas que vivió. La primera que, aunque aquello fue el paso por la Universidad fue un punto de inflexión en su vida, es cierto que él "tuviera un futuro digamos más 'previsible' dentro de que en la vida no todo o poco puede estarlo". Y eso era ser Rey. Ha querido reconocer que estaba muy alegre y feliz por volver a esa facultad y reencontrarse con algunos de sus compañeros. Con ellos sigue quedando hoy en día para disfrutar de ratitos juntos.

El 18 de octubre de 1988 fue el primer día de clases para el Rey Felipe, que llegó a la Universidad en su propio coche después de haber recibido formación militar. Su presencia provocó un expectación increíble y los medios de comunicación captaron imágenes de cómo llegaba y cómo salía de la facultad. Acabo la carrera con una nota media de notable alto y no recibió el título hasta un año después de acabar la carrera. Ahora ha recordado todos los momentos que vivió durante esta época que recuerda con cariño.

¡Dale al play y mira el divertido discurso que ha ofrecido!

Vídeo: Casa Real.