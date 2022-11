Hace apenas unas horas, Corinna Larsen ha lanzado nuevas declaraciones sobre su relación con el Rey Juan Carlos. En las últimas entregas de su pódcast, ‘Corinna y el rey’, la que fuera princesa alemana habla del anillo que le regaló el rey y relata con todo lujo de detalles como fue su encontronazo con la reina Doña Sofía en el Palacio de la Zarzuela. Las suyas son auténticas bombas contra el emérito a las que la madre de Felipe VI permanece ajena. Tras tomar un vuelo de regreso desde Egipto, donde fue grabada por unas pasajeras, este lunes 14 de noviembre la Reina Sofía se ha trasladado a Burgos para para asistir a una reunión con los patronos de la Fundación Atapuerca, que ella preside.

Esta reunión, que forma parte de la agenda oficial de la emérita, coincide con la difusión de un nuevo capítulo de la serie de podcast de Corinna Larsen. En ella, la que fuera amiga de Don Juan Carlos cuenta cómo fue la primera vez que se vieron las caras en Zarzuela. «Había oído sobre lo hostil que podía ser la reina Sofía, a la que le obsesionaba que pudiera existir nuestra relación», comienza diciendo la alemana. En su relato, asegura que temía acudir al Palacio por el temperamento que, según le habían dicho, tenía Doña Sofía: «Así que tenía bastante miedo de poner un pie en el palacio, a menos que tuviera el cien por cien de seguridad de que durante mi visita no coincidiría con ella. También por respeto, porque lo último que quería era montar una escena», continúa explicando en su último podcast. Finalmente se vieron las caras y la reacción de la soberana le sorprendió: «Saludó al invitado y luego me señaló a mí y me dijo algo así como: ‘Sé quién eres’. Larsen recuerda ese momento como «una escena bastante vergonzosa para todos los que estábamos allí».

Doña Sofía se reúne en Burgos con miembros de la Fundación Atapuerca

Profesional y centrada en su trabajo, como siempre, Doña Sofía ha aparecido en Burgos recién llegada desde Oriente Medio, donde asistió a unas jornadas sobre medio ambiente y sostenibilidad. La reina Sofía sorprendió en un vuelo regular en su viaje de vuelta a Madrid desde Sharm el Sheij, sede de la Cumbre del Clima COP27, donde asistió a unas jornadas. Sin quererlo se convirtió en la anécdota de los pasajeros que se encontraban en el avión con ella y que no dudaron en inmortalizar el momento a través de sus teléfonos móviles.

Ataviada con un traje de chaqueta en color gris, la Reina Sofía ha mostrado con su presencia su apoyo al proyecto paleontológico de Atapuerca. Al inicio de la sesión ha podido ocasión de observar el hallazgo más relevante de la campaña de excavación 2022: una parte del rostro del primer europeo encontrado en el yacimiento de la Sima del Elefante, con una antigüedad de entre 1,2 y 1,4 millones de años. A años luz quedan de ella, por cierto, las palabras de Corinna Larsen sobre el un anillo de pedida que le habría regalado el Rey Juan Carlos: «Un anillo de ese tamaño no puedes lucirlo en público». Asegura que siempre fue discreta a la hora de lucirlo en público: «Sólo sabían un pequeño número de personas en España, amigos íntimos del Rey. Digamos que teníamos una cena el fin de semana con sus amigos, entonces ahí sí me ponía el anillo. Él estaba orgulloso de ello, se lo enseñaba a sus amigos y todas las esposas lo querían ver. Sólo tuve la precaución de llevarlo en reuniones donde podrían fijarse en él y provocar rumores en torno al palacio».