Jorge Bárcenas y Victoria Federica tienen un alto ritmo de trabajo y una agenda tan intensa que apenas se ven. Eso es lo que demuestran los compromisos de ambos, nada que ver a la hoja de ruta que solían seguir con anterioridad. Desde hace meses Vic, como la llama su círculo, ha dejado de acompañar a su novio a cada bolo y a cada evento en el que él pinchara, en especial, desde que ejerce como influencer. Los rumores acerca de una crisis se han disparado y, aunque este miércoles fueron vistos en Madrid, hay una frase que multiplicaría las posibilidades de que hubieran roto. Hablamos de las declaraciones que el DJ ofreció este jueves en una cita profesional en la que él animó la velada, encuentro al que, por cierto, no acudió la nieta del Rey Juan Carlos.

Vídeo: Gtres

«Está todo bien», aseguró Jorge Bárcenas. Pero, ¿dónde se encontraba su pareja? Lejos de ser tajante, el músico pareció desconocer cuál era su paradero e incluso dudó si estaba o no en un viaje, según Divinity: «No ha podido venir, creo que está fuera de viaje». Victoria Federica no ha parado apenas en los últimos días, se encontraba en la Feria de Abril junto a sus amigos, volvió a Madrid y ahora pocos saben dónde está. Ni siquiera su actual novio o al menos esa fue la sensación que dejó en los periodistas, quienes se preguntaron si habían hablado o no en las últimas horas y se estaban al tanto de los planes del otro.

Aunque el punto en el que se encuentra su relación todavía no se ha revelado, lo que nadie duda es que Jorge Bárcenas está en un excelente momento profesional. El joven no ha dejado de trabajar y cada vez son más los rostros conocidos los que confían en él para que sea el músico el que pinche en sus fiestas. Un trabajo muy vocacional que a él le hace inmensamente feliz: «Estoy muy contento, sin parar, con muchas actuaciones. Me moveré mucho y me veréis sobre todo por el sur. Todo va a más y siempre a seguir soñando y disfrutando, estoy muy feliz».

La actitud de ambos en sus redes sociales también ha dado un giro de 180 grados. Victoria Federica apenas publica nada con su novio, al que solía dedicar textos románticos o guiños públicamente. Si bien reaparecieron ante las cámaras hace algunos días en un desfile y esto sirvió para zanjar rumores, parece que no ha sido suficiente. Están más distanciados que nunca y así lo demuestran las agendas de los dos, pues apenas coinciden últimamente.

Hay para quien su andadura como influencer ha supuesto un antes y un después. Con más de 170.000 seguidores y muchos eventos en mente, Victoria Federica apenas para quieta, hecho que se puede ver en su Instagram con las numerosas publicaciones que postea últimamente.