Victoria Federica y Jorge Bárcenas está viviendo una de las mejores etapas de su relación. Y es que la crisis del coronavirus hacía que todos tuviéramos que permanecer confinados durante varias semanas. La pareja no dudó en irse a una finca de Jaén con varios amigos para pasar estos días allí, huyendo de esta forma del estrés de Madrid, donde inauguran este lunes la fase 1. En cambio, en la ciudad andaluza ya disfrutan de los beneficios de la fase 2.

Este tiempo juntos les está viniendo muy bien, ya que está aprovechando los días para convivir y parece que ha ido todo muy bien. De esta forma, se están conociendo algo más, ya que todavía no han celebrado su primer aniversario juntos. La relación parece ir viento en popa, ya que incluso se dedican declaraciones de amor públicamente.

Aunque Victoria Federica tiene su Instagram privado con el fin de mantener la discreción, su novio Jorge lo tiene abierto, lo que nos permite ver su día a día. Gracias a esto hemos podido ver la declaraciones de amor que le ha hecho la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar a su novio, ya que él mismo ha querido compartir la publicación en sus Stories.

«I love you» («Te quiero» en español), le escribía Victoria Federica a Jorge Bárcenas junto a una instantánea en la que los vemos abrazándose mientras dan un paseo. Parece que entre los planes que han hecho por Jaén estos días está pasear por las inmediaciones de la finca en la que se encuentran.

La pareja está sacando muchas cosas buenas de estos días de confinamiento. Victoria Federica parece estar encantada con la convivencia. Además, Jorge Bárcenas ha querido incluir entre sus planes caseros la cocina (algo que hemos hecho muchos durante estos días). Desde su Instagram ha compartido algunas de las recetas que ha elaborado y que por supuesto han probado su novia y todos sus amigos.

Victoria Federica ya ha ido a la peluquería

Aprovechando que desde hace unas semanas están abiertos los centros de belleza, la joven se acercó hasta uno de ellos en Jaén para que su chico y su amigo se pusiera a punto y arreglar sus pelo después de tanto tiempo sin poder ir a la peluquería. Victoria Federica no dudó en hacerse una foto con las trabajadoras y se mostró muy agradecida.

La pareja pidió cita previa para cortarse el cabello en un sitio de confianza. Las puertas de las peluquerías habían estado cerradas a cal y canto durante el confinamiento, por lo que rogaron un hueco, aunque fuera a última hora. Casi a las diez de la noche se acercaron a ‘Peluquería Abigail‘, instante en el que su propietaria vio entrar por la puerta a Jorge Bárcenas, Victoria Federica y su amigo Ángel.

Abigail, que así se llama su dueña y peluquera, no pudo evitar sorprenderse, pero en todo momento trató de que Victoria Federica se sintiera cómoda, al igual que el resto de clientes. «Iba vestida muy sencilla. Cuando ella llegó, intentó pasar desapercibida. Llevaba el pelo hacia delante, quizás intentando taparse con la discreción que le caracteriza, y se sentó en el sillón al lado de su amigo e intentó que no se la reconociera. Yo le pregunté que cómo estaban llevando todo por aquí», comienza diciendo, con mucha admiración hacia ella, la propietaria del salón a esta revista.

«Me parece una persona muy agradable»

«Victoria Federica no se hizo nada en el pelo, solo vino a acompañarles a ellos. Es una chica súper sencilla, de hecho, yo le he ofrecido un tratamiento en el salón para que se lo haga cuando ella quiera, aunque aún no ha venido. Me parece una chica muy respetuosa y muy agradable», asegura Abigail a este medio. Eso sí, ejerció como asesora de imagen de su pareja y le dio consejos abiertamente sobre su corte de pelo. «A ella se le nota que, aunque tiene mucho estilo, quizás le da más igual su cabello. Sin embargo, estuvo muy pendiente del corte de su novio. Ella le asesoró porque él le preguntaba ‘¿Así Victoria? ¿Tú qué dices?’ y ella decía ‘no…córtate un poquito más’. Estuvo detrás de él como asesora de imagen de Jorge», dice Abigail.

«Victoria Federica es una chica encantadora»

Minutos después la joven hizo gala de su naturalidad, reveló cómo estaba siendo esta etapa alejada para ella e inclusive aceptó una fotografía para las redes sociales de la peluquería. «Le pregunté qué tal en el pueblo y me dijo que muy bien. Le pedí hacerme una fotografía con ella y fui yo quien le pedí que nos quitáramos las mascarillas para que se nos viera a ambas porque me hacía mucha ilusión. Guardamos la distancia de seguridad y en ese momento solo estábamos nosotros solos en la peluquería. Es muy cercana y tiene una educación tremenda», añade. En ella, se ve a Victoria Federica con un look sport y una amplia sonrisa que refleja lo sosegada y tranquila que estaba en ese momento. Posa junto a Abigail, que tras su visita quiso agradecérselo públicamente. «Gracias por la visita. Una niña de lo más dulce y encantadora. Disfruta de tu visita por Villacarrillo», es el mensaje que reza junto a la imagen.