‘Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir». Esta frase del Rey Juan Carlos es una de las más recordadas de su reinado. 10 años después de su caída en Botsuana, ahora este incidente vuelve a la actualidad por culpa de la nueva entrega de los podcasts de Corinna Larsen. En ‘Matar a Dumbo’, la empresaria habla de cómo vivió la caída del Rey en este viaje.

«Había mucho ruido, corrí hasta Vicente y le pregunté. Él contestó: ‘Tenemos que evacuar al Rey de inmediato, el equipo cree que tiene una hemorragia interna y necesitamos llevarlo a un hospital de inmediato. Me escoltaron de regreso a la tienda de campaña y me quedé sola con el Rey y le pregunté: ‘¿Qué pasa?’. Él contestó: ‘No me acuerdo, pero creo que anoche me caí'», declara en esta nueva entrega Corinna en un nuevo podcast.

Todo hace indicar que todo tenía una explicación. Así lo dicen en el podcast pero no lo cuenta directamente Corinna: «El alcohol le había nublado la memoria, pero efectivamente Juan Carlos se había caído. Salió tambaleándose de su tienda de campaña para ir al baño y tropezó con la raíz de un árbol o una piedra, cayéndose al suelo con un ruido sordo. La seguridad corrió para levantarlo y llevarlo de vuelta a la cama», dice la voz de una narradora.

Corinna le preguntó al Rey qué había ocurrido la noche anterior

Había que llevar al Rey al hospital lo antes posible porque este sufría una hemorragia interna que había que controlar: «Mi reacción inicial fue conseguir un vuelo de evacuación médico porque teníamos a un jefe de Estado con hemorragias internas. Él negaba todo el rato con la cabeza y decía: ‘No, no, no, ¿podemos usar tu avión?'», declara Corinna sobre lo que ocurrió tras esta caída.

Fueron momentos complicados y Corinna cree que sufrió una campaña de difamación, impulsada según ella por la Reina Sofía: «Estoy leyendo todas estas confabulaciones y todas son muy despiadadas. Solo pensaba: ‘Esto tiene la marca de la reina Sofía por todas partes. Es una mujer enfadada, capaz de salir a destrozar la imagen de otra mujer a la que percibe como una especie de rival'», se atreve a decir la empresaria. Fueron unos momentos complicados de los que Corinna habla ahora, 10 años después.