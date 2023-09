Corinna Larsen, de sarao en Nueva York mientras el Rey Juan Carlos prepara su vuelta a Sanxenxo

Corinna Larsen ha vuelto al foco mediático después de que haya acudido a un evento en Nueva York. Ha asistido al banquete anual de productos sostenibles. A pesar de que sigue su lucha contra el Rey Juan Carlos, esta ha lucido durante su reaparición una gran sonrisa. De hecho, su asistencia a este acto lo hace tras reclamar al emérito 146 millones de euros por daños y perjuicios causados por presunto acoso, difamación y vigilancia ilegal.

En la primera vista de las cuatro preliminares que tuvieron lugar en julio de este año, los abogados del monarca pidieron al Tribunal Superior de Londres, encargado del caso, que rechace la demanda porque no tiene posibilidades reales de salir adelante. De acuerdo con el nuevo equipo de abogados del Rey (el tercero), con Adam Wollanski, experto en difamación, al frente, "el caso no tiene perspectivas reales de prosperar". Ese es el principal argumento de la defensa para lograr que se desestime la demanda. Los letrados del monarca consideran que la justicia británica no tiene jurisdicción en este proceso, ya que los hechos a los que hace referencia Corinna ocurrieron fuera de Reino Unido.

Corinna Larsen reaparece en un evento en Nueva York

Mientras se resuelve, Corinna Larsen sigue demostrando que hace vida normal. Aunque no es muy dada a acudir a actos públicos, no ha dudado en hacer una excepción para asistir a este evento. Allí se ha mostrado sonriente y muy cercana con otros asistentes, con los que ha posado.

Su reaparición llega después de conocerse que el Rey Juan Carlos volverá a España a finales del mes de septiembre. El jueves 28 de este mes se disputará la octava regata Rey Juan Carlos I, en la que según está previsto, participe el Rey emérito. La última vez que viajó fue a Reino Unido para estar presente en la copa del mundo de la clase seis metros en la isla de Wight. No dudó en asegurar que volvería pronto. Y ahora se ha confirmado que no mentía. Ahora está a punto de hacer las maletas para volver. Será la cuarta visita que haga el monarca a España desde que se trasladara en agosto de 2020 a Emiratos Árabes. En nuestro país estuvo durante unos días en el mes de julio, pero abandonó España tras competir en el Bribón el 1 de agosto.

El monarca disfrutó mucho su última visita a España, en julio