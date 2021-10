Carmen Lomana pide perdón por sus feas palabras hacia la infanta Sofía

Carmen Lomana se ha sabido convertir en líder de opinión y siempre que sucede algo en el mundo los periodistas acuden a ella para conocer su valoración. Da igual si se trata de política, de concursos de televisión, de medio ambiente, de cultura o casas reales, ella siempre tiene algo que decir y todos desean escucharla. Sin embargo, la pasada semana tuvo un patinazo cuando opinando sobre los estilismos de la Reina Letizia y su hija, la infanta Sofía, en el desfile militar del Día de la Hispanidad consideró oportuno decir que la hija menor de los Reyes de España “tiene las piernas gordas”, entre otras lindezas. Una apreciación fuera de lugar en los tiempos que corren que deslizó desde el plató de ‘Espejo Público’ con una sorprendida Susanna Griso.

Ahora Carmen Lomana se siente en la obligación de pedir disculpas si con su valoración sobre la infanta Sofía había hecho daño no solo a ella o a sus padres, sino también al público. Lo hace en su última aparición pública, ofreciendo un perdón sincero al saber que lo que salió por su boca no estaba meditado, que fue fruto de su espontaneidad, pero que eso no resta gravedad al hecho de que criticase a una niña, por mucha condición real que tenga, por su físico y su forma de entender la moda: “Ese pelo, para un día tan importante. Yo no le hubiera dejado esa melena a lo Pantoja, se lo hubiese recogido un poquito”, comenzaba a decir Carmen Lomana, para después pronunciar las frases de la polémica: “El vestido es normal, pero al ser tan alta es demasiado corto, para mi gusto no hubiera enseñado tanto muslo. Tiene unas piernas que no ha salido a su madre, ha salido a la otra parte, las tiene un poco gordas”. Se hizo la polémica.

Estas palabras han sido duramente criticadas por diversos sectores de la sociedad y parece que monárquicos y no monárquicos coinciden que no está bien hablar así de la infanta Sofía, no por ser hija de los Reyes Felipe y Letizia, sino por ser simplemente una niña sin posibilidad de defenderse. Es por eso que Carmen Lomana ha pedido perdón con sinceridad: “Pido disculpas si molesté, a veces uno dice tonterías en un contexto que estábamos hablando de moda y de que lleva y que no lleva puesto subyace una enorme maldad”, comienza a decir la socialite, que pide perdón a la protagonista, a sus padres y al público por sus duras palabras. Vea el vídeo completo para conocer cuáles son sus excusas.