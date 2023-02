Carla Vigo recuerda a su madre, Érika Ortiz, en el 16 aniversario de su muerte

Este 7 de febrero es un día triste marcado en el calendario de la familia Ortiz Rocasolano. Hace 16 años que Érika Ortiz, hermana de la Reina Letizia, perdía la vida. Supuso un duro golpe para toda la familia que a día de hoy no han superado. Letizia, que estaba embarazada de su segunda hija, la Infanta Sofía, fue una de las primeras en enterarse de la dura noticia y este día le ha pillado a miles de kilómetros, en Angola, donde se encuentra de viaje de Estado junto al Rey Felipe. Pero si hay una persona para la que la muerte de Érika supuso un antes y un después en su vida fue para su hija, Carla Vigo, que por aquel entonces tan solo tenía seis añitos. Ahora, la joven actriz e influencer ha querido recordarla a través de las redes sociales, donde es muy activa.

Carla Vigo ha compartido una instantánea junto a su madre con unas emotivas palabras: "Ya han pasado 16 años desde tu viaje sin billete de vuelta, aunque cada vez me duele menos, pero cada día de mi vida lo que más deseo es que pudieses bajar de donde quiera que estés a darme un último abrazo y para ver la persona en la que me he convertido", comienza diciendo. Y añade: "Por aquí las cosas han cambiado mucho pero seguimos pensando en ti. Yo estoy pensando por una etapa muy dura pero gracias a esto te entiendo muchísimo mejor. No quiero que te preocupes por mí porque voy a estar bien y en este proceso he conocido a personitas maravillosas así que no ha sido tan malo", dice.

Carla Vigo ha querido recordar a su madre fallecida

La actriz ha atravesado un momento muy complicado tras su ruptura con su novio, Álvaro Uceda, y tras algunos problemas a los que se ha enfrentado en el ámbito laboral, a Carla Vigo le hubiese gustado contar con el apoyo de su madre: "Me hubiese gustado disfrutar más contigo pero la vida a veces no es como esperamos. Bueno bella flor ahora sí que nos despedimos. Te voy a querer siempre y aunque ya haya hecho el duelo nunca te voy a olvidar. Te amo", sentencia en sus mensajes.

Son muchos los mensajes de cariño que ha recibido Carla Vigo tras su emotiva carta a su madre fallecida. "Desde donde quiera que estén nos ven, nos cuidan y nos abrazan desde la distancia. Te lo digo yo rizitos", "Hermosas palabras para tu ángel que desde el cielo cuida de ti" o "Cariño muy orgullosa de ti ,y esa etapa mala pasará y más fuerte serás te quiero mucho" son algunos de los comentarios que se podía leer en la publicación que ha compartido. Todas estas muestras de cariño en un día tan especial y señalado para ella le han hecho emocionarse.

La influencer ha agradecido todas las muestras de cariño

La joven ha querido agradecer todo ese cariño a través de una historia de Instagram. "Así estoy con todos vuestros mensajes" se puede leer en la fotografía que ha compartido en la que aparece sonriente pero con los ojos vidriosos de las lágrimas que ha derramado en un día tan señalado para ella. Han pasado ya 16 años desde el fallecimiento de su madre, un hecho que por muchos años que pasen jamás olvidará y, de hecho, cada vez será más complicada su ausencia.