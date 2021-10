Carla Vigo confiesa cómo es su relación real con la Reina Letizia en su fiesta de cumpleaños

Carla Vigo se ha convertido ya en un rostro conocido en la prensa de corazón. Aunque durante años se ha decantado por permanecer en un discreto segundo plano, la joven ahora ya celebra sus cumpleaños con prensa. Eso ha ocurrido este pasado fin de semana, momento en el que ha organizado una fiesta para soplar las velas por adelantado, ya que su cumpleaños es el próximo 13 de octubre.

En este evento, Carla ha querido desmentir que desde Casa Real le hayan dado un toque e atención por ser personaje ya de la prensa de corazón. «No es verdad, a mi no me ha llegado eso. No me ha llegado ningún mensaje diciéndome eso. Si lo hicieran, sería algo normal, porque es mi familia. No me han dado ningún toque de atención. Entendería que me dijeran que fuera más prudente. Yo con mi tía estoy bien, sigo en contacto con ella. No me gusta ver las polémicas porque no me gusta lo que dicen», ha declarado rotunda.

Parece que hablar de su tía no le agrada mucho, pero es consciente de que no le queda otra: «Siempre voy a ser sobrina de la Reina Letizia, pero sí me gustaría que me valoraran por mi trabajo. Desmiente que le hayan dado un toque de atención desde Casa Real por su decisión de salir en los medios», explica esperanzadora.

Carla Vigo niega que haya recibido algún toque de atención por parte de Casa Real

No solo ha hablado de su tía Letizia. Carla Vigo también ha querido hablar de otras novedades, como la relación de su abuela, Paloma Rocasolano, o su prima, hija de su tía, Telma Ortiz. Aunque de una manera más escueta, asegura que sigue en contacto con ellos y del novio de su abuela dice rotunda que es muy «majo». «Me gusta mucho la pareja de mi abuela Paloma, es muy majo», desvela.

Pero Carla Vigo también ha querido dar detalles del momento que atraviesa. Inmersa en sus estudios de Arte Dramático, la joven está formándose y deseando recibir ofertas de trabajo. «Ahora estoy estudiando Arte Dramático. Luego voy a hacer un corto con Josele Román. Estoy muy contenta. Pensaba que nunca iba a llegar este momento y ha llegado, así que muy bien. Pido muchos consejos. Dedico todo el tiempo que puedo a formarme. Me gustaría, como he dicho muchas veces, grabar con Los Javis y luego con Pedro Almodóvar», ha declarado.

Sobre su timidez y los estudios que ha elegido, Carla tiene clara una máxima: «La gente me dice que soy tímida. No sé por qué me lo dicen. Luego hay muchos actores que son tímidos en la vida normal y luego llegan a un escenario o se ponen delante de una cámara y se crecen. A mi me pasa eso. Cuando estoy en un escenario es como si estuviera en una burbuja. No es que sea tímida, es que el foco mediático me da un poco de cosa. La prensa me daba un poco de miedo, pero ahora estoy un poco más acostumbrada. Me molestan algunos titulares».

Ha celebrado su cumpleaños rodeada de amigos

Ha sido una celebración de cumpleaños increíble, aunque ha sido por adelantado: «Tenía muchas ganas. Cumplo 21 años, han pasado muy deprisa. Me ha cambiado mucho la vida, para bien. Hace un año estaba en Alemania y ahora estoy aquí. El año pasado no estaba muy contenta con lo que hacía y ahora estoy estudiando lo que quiero. A mi me gusta mucho celebrar este día con amigos, y ya luego con familiares», comentaba el día de la celebración de su cumpleaños.

Y es que está en uno de sus mejores momentos personales. Desde hace unos meses está saliendo con un chico que prefiere seguir en el anonimato: «Estoy muy enamorada, estoy muy feliz. Dicen que él es un aprovechado. Vamos poco a poco, mi familia le ha dado el aprobado. Me cuida mucho. Me veo en un futuro con él, lo veo a largo plazo. No le gusta nada el foco mediático. No soy aprovechada, pero si lo fuera, ¿qué? No me incomoda que me relacionen con mi familia, lo que sí me molesta es que me cuestionen como persona o como profesional por eso. Me dijo una vez una persona que no podía actuar, pero yo me estoy formando», recalca sobre su familia y la relación que tiene con ellos.

Sus polémicas en las redes sociales

Tiene muchos problemas con las redes sociales, donde es muy activa: «Tengo problemas porque tengo muchas veces que repetir lo mismo muchas veces. A veces he sentido acoso en las redes, pero creo que se está normalizado. Puedes opinar y si no te gusto, pero otra cosa es que me insultes. No sé por qué me insultan. Me molesta que la gente para hacerme daño hable mal de mi madre. Eso no lo paso. Aunque haga algo, va a seguir pasando», explica.