Carla Vigo sigue cosechando éxitos sobre el escenario, pero quizá haya uno que aún se le resiste y que le haría especial ilusión y es que, a pesar de la pasión que siente su tía, la Reina Letizia, por las artes, lo cierto es que aún no ha encontrado un hueco para ir a verla en acción sobre las tablas. La sobrina de la consorte real está apostando fuerte por su carrera como actriz y cada vez encuentra más respaldo por parte de la profesión y, sobre todo, lo más importante, por parte del público. No obstante, quien vive este éxito desde lejos es su propia tía materna, que no ha logrado hacer hueco en su agenda para ocupar una de las butacas del teatro que estalla en aplausos cuando Carla Vigo sale a actuar.

Sobre esto a hablado Carla Vigo sin demasiados reparos, aunque no se siente muy cómoda exponiendo su relación con la Reina Letizia ante los medios, preocupada de que sus palabras sean malinterpretadas y esto dé lugar a problemas con la institución. Sin embargo, no tiene por qué esconder que le haría mucha ilusión ver a su tía ocupando una plaza en el teatro para ir a verla actuar, aunque entiende por qué aún no ha podido hacerlo, pues comprende su trabajo y su vinculación. Pero hay una cuestión que aún permanece escondida y es que no se sabe muy bien cuándo y con qué frecuencia se cita Carla Vigo con su tía para ponerse al día en sus respectivas vidas y disfrutar de tiempo de calidad juntas.

Carla Vigo reconoce que a veces es complicado encontrar un momento adecuado para verse con su tía Letizia, pero que siempre están dispuestas a compartir unas horas para hablar. “Depende un poco de ella”, reconoce la artista, quien por su propia agenda a veces tiene que declinar la propuesta de cita porque “ahora también estoy más ocupada”. Sus respectivas agendas les impiden quedar con la frecuencia que les gustaría, aunque siempre queda la opción de usar el teléfono móvil para acortar las distancias y mantenerse en contacto. ¿Cómo son sus encuentros? Vea el vídeo y descubre cómo Carla Vigo trata estas cuestiones y cómo habla de su novio, quien aún no ha sido presentado oficialmente a su familia. ¡Dale al play y despeja las dudas!