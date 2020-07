Alejada del foco mediático, Blanca de Borbón vuelve a ser noticia. En esta ocasión ha sido tras un duro golpe que ha recibido tras convertirse en víctima de un robo. Ha sido la prima del rey emérito Don Juan Carlos quien ha querido contar lo que le ha sucedido con la tesorera de su propia asociación solidaria, que ha sido la persona que ha desmantelado el local donde llevaban a cabo sus labores y tareas respecto a la asociación sin ánimo de lucro ‘Proyectos de vida’.

Blanca de Borbón ha revelado que ha sufrido un robo en su propia asociación

Según ‘La Razón’, donde ha hablado con la prima del rey Juan Carlos: «una persona que colaboraba conmigo en mi asociación sin ánimo de lucro ‘Proyectos de vida’, que ayuda a gente necesitada, nos ha robado el dinero que había en nuestro local y se ha llevado hasta los muebles«, comienza diciendo Blanca de Borbón sin todavía creerse lo que le acababa de ocurrir con una persona de confianza. Además, la prima del monarca ha querido revelar algunos detalles de la persona que ha arrasado con el local donde trabajaban para su asociación: «Luego nos enteramos de que esa mujer es esquizofrénica y bipolar, nos engañó miserablemente, su única intención era llevarse todo lo que pudiera robarnos», señala.

Pero Blanca de Borbón no se calla e e incluso se atreve a contar cómo fue y a hacer pública la identidad de la persona que le ha propinado este duro revés que no se imaginaba: «Lo hizo cuando no había nadie, arrasó el local, solamente nos ha dejado los clavos de la pared, entró varias noches, ayudada por otras personas, en nuestra sede. Se llama Dolores y la conocen todos en El Escorial”», señala a La Razón.

La prima del rey Don Juan Carlos ha contado cómo ocurrió todo

Blanca de Borbón ha querido seguir relatando los hechos de cómo ocurrió todo: “El local estaba cerrado por la pandemia y las normas de confinamiento y aprovechó nuestra ausencia. Unos vecinos la vieron sacar un sofá… es una vergüenza», continúa explicando. Además, cuenta lo complicado que está siendo debido a la actitud de la persona que les ha robado cuando se la encuentran por la calle: «Y para más escarnio, la vemos por el pueblo y se ríe en nuestra cara. Estamos hablando de una mujer a la que tuve recogida en mi casa todo un año, porque no tenía dinero para mantenerse, que le di mi cariño y mi apoyo… ha sido una traición asquerosa. Hay que ser mala gente para actuar como lo hizo”, sentencia en dicha publicación.

A través de las redes sociales, desde la Asociación también han querido hacer público este hecho que ocurrió a mediados del mes de mayo: «Hola a todos, esto es como ha quedado el centro social de la asociación, lo mas triste es que sabemos quien ha sido como veis es muy triste que un compañero nuestro tenga tal estado de perturbacion y en consecuencia una conducta tan deplorable. Hemos actuado en el ámbito legal y esperamos que podamos recuperarlo todo así que no sabemos cuando podremos volver», señalan en una publicación con diferentes fotografías donde muestran como quedó el local tal el saqueo. Tras los momentos complicados a los que se está enfrentando, la Asociación fue puesta en marcha hace tan solo unos días, el pasado 28 de junio. Mientras tanto, el robo, que fue denunciado hace un mes en el puesto de la Guardia Civil de San Lorenzo de El Escorial, sigue siguiendo su curso.