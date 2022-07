La revista SEMANA ha publicado este miércoles en exclusiva que Victoria Federica vuelve a estar ilusionada. Y lo está de Álex Recort. un empresario de Barcelona de 23 años, socio de varios locales nocturnos e íntimo amigo del futbolista Marc Bartra.

La joven ha salido a desmentirlo. Algo inexplicable cuando son muchas las personas que les vieron el pasado sábado besándose, acariciándose y dedicándose muestras de cariño. Cierto es que ella dice a la revista ‘Hola’ que “sólo somos buenos amigos. No somos pareja. No tengo ganas de tener novio”. Solo ha faltado decir lo de “nos estamos conociendo”. Una vez más se desmiente algo que no se dice, porque SEMANA no dice en ningún momento que sean novios o que mantengan una relación formal de pareja.

Esta revista dice que son amigos, que se conocieron en la Feria de Abril de Sevilla, que desde entonces han mantenido cierto contacto y que han decidido dar un paso más en esa relación con besos de esos que no se dan los amigos. Y así se les vio el pasado sábado en la espectacular fiesta de cumpleaños que organizó un amigo común, Santi Serra, conocido como el español que susurra a los caballos. Allí, Victoria Federica y Alex Recort, ajenos a las miradas indiscretas, se dedicaron besos y caricias.

De hecho, tras esa fiesta, en la que había alguna otra cara conocida como el campeón del mundo de motociclismo Álex Crivillé o Dani, uno de los Gemeliers, Victoria Federica y Álex se marcharon a la discoteca Les Teules, donde siguieron regalándose besos y dedicándose gestos más propios de una pareja que de unos simples amigos. Pero cada uno puede llamar este tipo de relación como quiera, incluso “muy buenos amigos”, como ella dice.

Pero no solo eso, esa misma mañana, fueron varios los testigos que vieron a Victoria Federica y a este joven paseando de la mano por La Santa Market, una zona de ocio y restauración en Santa Cristina d'Aro, Girona.