Bárbara Rey ha visitado el plató de ‘Ya son las ocho’ para hablar de la serie ‘Cristo y Rey‘, la serie creada por Daniel Écija que estará disponible en el catálogo de ATRESplayer Premium a partir del próximo domingo 22 de enero. En su entrevista con Sonsoles Ónega, la actriz y exvedette ha hablado como nunca antes de su romance con el Rey Juan Carlos. «Mi vida no ha sido fácil, pero soy una persona de suerte», ha arrancado diciendo ante las cámaras. Poco después ha hablado de dos relaciones amorosas que han marcado su vida: la de su exmarido y padre de sus hijos, Ángel Cristo, y la del emérito. Este idilio, del que tanto se ha hablado en este país durante más de 40 años, siempre fue un rumor a voces. Ahora, por fin, ha reconocido públicamente que estuvo enamorada del rey Felipe VI. Y cuando echa la vista atrás, tiene claro que hubiese preferido que ese romance no se hubiese producido: «Me hubiese gustado que no ocurriese nunca. No es arrepentimiento. No ha sido bueno para mí».

La de Totana no ha tardado mucho en relatar cuál ha sido su vínculo con el rey Don Juan Carlos. Y lo ha hecho de manera directa y sin tapujos. «Todo el mundo habla de mí. Escriben libros, dicen comentan, me machacan durante dos o tres meses. Cualquier cosa que pase (a Don Juan Carlos), enseguida salgo yo porque es un personaje importante. Y han pasado cosas en su entorno y en su vida…. Y ahí estoy yo otra vez». Sonsoles Ónega le preguntaba «¿A quién te refieres?». La invitada respondía: «Me estoy refiriendo a quien te refieres tú, al rey. No el de ahora: el emérito, vamos a dejarlo claro. Tengo un gran sentido del humor y me gustan las bromas. Y de lo serio hacer algo divertido», ha dicho.

«Sabía claramente que era una relación que no podía tener un futuro», confiesa Bárbara Rey de su affaire con Don Juan Carlos

«Han hablado muchísimo de mí… una cantidad de cosas. Todo el mundo viviendo de cosas que no tienen ni idea. Algunos creen que lo saben todo y no lo saben», continuaba. «Incluso hay una demanda que yo gané. Me pusieron verde y dijeron de mí de todo y que yo había recibido una serie de cosas les gané. Me han dado poco porque ya sabemos cómo es la justicia, pero está clarísimo que yo tenía razón. Nunca he dicho nada, siempre he estado callada… Y entonces: ‘Dije, si están haciendo una serie que es mi vida y en un momento determinado antes de conocer a Ángel yo conozco a esta persona y estoy con ella hay que decirlo».

Al hablar de cómo fue su primer encuentro con Don Juan Carlos ha recordado: «Nosotros ya nos conocemos de mucho tiempo antes, unos años antes». O sea, que lo conoció antes de estar con Ángel Cristo. «Tenía que decirlo, y tenía que decirlo yo. Lo he dicho con mucho respeto no he dicho nada que no hayan dicho los demás, que lo daban por hecho. Yo he dicho mucho menos porque yo no me he metido con él. ¿Que yo sabía claramente que era una relación que no podía tener un futuro? Eso lo tenía que haber sabido todo el mundo que ha estado con él… Cada uno sabe lo suyo».

Así habla Bárbara Rey de Don Juan Carlos: «Sabía muchas cosas de mí»

Su primer encuentro fue en el Palacio de La Zarzuela: «Le reconocí rápidamente, aunque hubo alguien que dijo que yo no había estado allí nunca. Fue en Zarzuela, aunque no voy a decir en qué condiciones he entrado allí. En algunas ocasiones, por distintos motivos o por cosas que a lo mejor no tienen que ver nada con una intimidad».

«Creo que tanto por su parte como por la mía, sobre todo más por la mía, hay un respeto a determinadas cosas y no todo vale. Hay muchos lugares y muchos sitios y no hay necesidad… Ya sabemos que en la serie todo es verdad y todo es auténtico, pero hay pequeñas ficciones se mueven y que no tienen mayor importancia», añadía, sin pelos en la lengua. Incluso ha hablado de la joya que le regaló Don Juan Carlos y que, al parecer, pertenecía al joyero real: «Era un medallón donde ponía todos los signos del horóscopo. Sabía muchas cosas de mí y que me gustaba la astrología, el ocultismo».