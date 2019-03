Kate Middleton y el príncipe Guillermo se han convertido en los protagonistas del último vídeo viral. Los duques de Cambridge no son muy de mostrar lo enamorados que están en público, pero este vídeo demuestra que la pareja está más unida que nunca cuando nadie los ve, o por lo menos, cuando creen que nadie los ve.

Y es que este miércoles tenían una cita en Blackpool para cumplir con un compromiso profesional, pero no ha sido este evento el que los convierte en noticia en esta ocasión. Los duques de Cambridge mostraron su naturalidad cuando se desplazaron desde Kensington Palace al helicóptero que los esperaba en los jardines del palacio.

En el vídeo que grabaron unos curiosos que se desplazaron hasta el palacio de Kensington para ver a los duques de Cambridge de cerca vemos a Kate y Guillermo conversando tranquilamente dados de la mano, mostrándose de una forma muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Y es que a diferencia de Harry y Meghan, ellos no se dan la mano en público nunca.

William and Kate being cuties and holding hands on their way to their helicopter 😭😭😭♥️ pic.twitter.com/8iPhGRVE9G

— Tea Time With The Cambridges (@TeaCambridges) 6 de marzo de 2019