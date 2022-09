Los medios de comunicación de todo el mundo permanecen pendientes de la salud de la Reina Isabel II. A última hora de la mañana del jueves el Palacio de Buckingham ha emitido un comunicado en el que desvelan que su estado de salud es delicado y que se encuentra bajo supervisión médica en el Castillo de Balmoral, lugar al que se han desplazado casi todos los miembros de su familia. Nada hacía sospechar hace dos días que las alarmas iban a saltar de ese modo, pues cuando recibió a la nueva Primera Ministra británica, Liz Truss, se mostró sonriente y pizpireta. Hablamos de la cita que tuvo lugar el martes 6 de septiembre de 2022.

Si bien parecía estar más delgada y tenía algún moratón en sus manos, nada hacía presagiar este empeoramiento tan rápido. En todo momento se apoyó en su bastón, lo cual no extrañó debido a su escasa movilidad, siendo este problema algo que le ha alejado de los actos públicos en varias ocasiones. Esta imagen ha sido muy analizada tras su publicación, no solo por las últimas noticias sobre su salud, sino también porque la Reina no reaparecía en un acto público desde hacía 47 días.

(Noticia en elaboración)