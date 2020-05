Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, han querido criar a su hijo Archie con todo el celo que le es posible, tratando de que su pequeño no sea objetivo de la atención mediática. No obstante, tanto secretismo ha conllevado a que la expectación por ver al nieto de Diana de Gales crecer sea máximo, como así se ha demostrado con la última iniciativa de sus polémicos padres. Aunque su mayor deseo es alcanzar un anonimato que jamás tendrán y del que, por ahora, han dado poco uso, saben a la perfección que con una sola imagen suya se mueven montañas y eso han querido probar ahora que se cumple el primer aniversario del nacimiento del pequeño Archie Harrison.

El príncipe Harry y Meghan Markle han querido reconducir la expectación que genera su hijo en su primer cumpleaños de este 6 de mayo, publicando un vídeo suyo mientras le leen un cuento. No obstante, esta imagen tan familiar no aparece en las cuentas privadas ni oficiales de los duques de Sussex, sino en el perfil público de la ONG Save the Children en su filial británica. Una escena en la que Meghan Markle le lee el cuento ‘Duck! Rabbit!’ a su hijo y cuya actividad viral contribuirá a recaudar fondos para la fundación para financiar con ello sus diversos programas solidarios. Ahora, destinados casi en su totalidad en minimizar los estragos que el coronavirus ha causado en el Reino Unido.

Un gesto solidario muy aplaudido por todos aquellos que criticaban el deseo del príncipe Harry y Meghan Markle de desvincularse de la familia real británica, creyendo que con ello desaparecerían de la escena pública. Lejos de ser así, ahora son ellos mismos los que deciden cómo y cuándo quieren dejarse ver o abrir una parcela de su vida personal al público, por ahora, siempre con fines altruista y como apoyo a las diversas causas sociales que arropaban cuando aún eran miembros de la realeza y no como ahora, en calidad de celebrities.