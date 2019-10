14 Una técnica que evita la parálisis del rostro

Sarah Ferguson ha confesado que ahora utiliza un láser 6-dimensión, que evita la parálisis del rostro. «No me gustaba en absoluto el aspecto de máscara de cera que me daba el botox. Soy una persona muy vivaz y me gusta poder expresarme. No soy una gran fan de las agujas, pero también quiero parecer descansada y feliz», ha dicho.