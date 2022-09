Los británicos sigue al pie de la letra todo lo relacionado con el protocolo institucional. Era el ya Rey Carlos III el encargado de decidir cuántos días de luto oficial iba a querer tras la muerte de su madre, la Reina Isabel II, a los 96 años de edad. Con la muerte de la soberana, el título de Rey ha pasado de manera automática a su hijo mayor, convirtiéndose así en Carlos III. Con una agenda repleto de actos y eventos institucionales durante sus primeros días como soberano, el hijo de la fallecida ha tenido que tomar su primera decisión como Rey: los días de luto en el pueblo británico. Ha decidido que este luto comience desde hoy mismo, 9 de septiembre, hasta siete días después del funeral de Isabel II. De momento, se desconoce la fecha exacta del último adiós, aunque algunos medios ingleses apuntan a que sería el próximo 19 de septiembre.

El Rey Carlos III ha decidido los días de luto

Desde Buckingham han emitido un comunicado anunciando la decisión del Rey Carlos III. «Tras la muerte de Su Majestad la Reina, Su Majestad el Rey desea que se observe un período de luto real desde ahora hasta siete días después del funeral de la Reina. La fecha del Funeral se confirmará oportunamente. El luto real será observado por los miembros de la familia real, el personal de la casa real y los representantes de la casa real en funciones oficiales, junto con las tropas comprometidas con las funciones ceremoniales», reza el comunicado que han emitido desde la Corona británica.

Además, han desvelado los diferentes gestos que se van a celebrar en honor a Isabel II. Las banderas de las Residencias Reales se izaron a media asta ayer, jueves 8 de septiembre, y permanecerán a media asta hasta las 08:00 horas de la mañana siguiente al último día del Luto Real. Este viernes también se celebrará un saludo real de armas. Royal Salutes será disparado en Londres hoy a las 13:00 h (14.00 h en España) en Hyde Park por la Royal Horse Artillery de The King’s Troop y en la Torre de Londres por la Honorable Artillery Company. Se disparará una ronda por cada año de vida de la Reina.

Otra de las medidas adoptadas será el cierre de las Residencias Reales hasta después del funeral de la reina. Esto incluye The Queen’s Gallery y Royal Mews en el Palacio de Buckingham, y The Queen’s Gallery en Edimburgo. Balmoral Castle y Sandringham House, las propiedades privadas de la Reina, también cerrarán durante este período. Además, el Castillo de Hillsborough, la residencia oficial de The Sovereign en Irlanda del Norte, estará cerrado. También habrá homenajes florales en las residencias Reales y libros de condolencias en el mismo lugar.