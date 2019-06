La de Reino Unido es una de las casas reales más tradicionales y arraigadas del mundo y, sin embargo, también se han comenzado a abrir a las nuevas tecnologías, sobre todo a Instagram y Twitter, donde casi cada rama de la familia tiene una cuenta. Este ha sido precisamente uno de los canales que la reina Isabel ha utilizado para desear un feliz cumpleaños a su marido, el duque de Edimburgo, que este lunes ha soplado nada menos que 98 velas.

“El duque de Edimburgo nació en este mismo día en el año 1921. En esta imagen, su Alteza Real fue fotografiado en 1953, hace 66 años”, se puede leer en la cuenta de Twitter de la Reina, junto a dos fotografías, una más antigua, en la que aparece vestido de uniforme, y otra reciente.

Wishing His Royal Highness The Duke of Edinburgh a very Happy 98th Birthday today! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/MPUYrfEZU9

No han sido los únicos miembros de la familia que se han acordado de él en este día tan especial. Su hijo y su nuera, el príncipe Carlos y Camilla Parker, han compartido en sus redes sociales, Clarence House, una imagen del año 1951, en blanco y negro, en la que el duque aparece junto a su hijo de la mano.

Happy 98th Birthday to HRH The Duke of Edinburgh. #HappyBirthdayHRH

A two-year-old Prince Charles holds The Duke’s hand after greeting his father following his return home from a trip to Malta in 1951. pic.twitter.com/uTsmQ0TBHv

— Clarence House (@ClarenceHouse) 10 de junio de 2019