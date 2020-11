El nieto de la reina Isabel II ha reaparecido por sorpresa en la versión británica de ‘Bailando con las estrellas’.

Tras llevarse un mal trago después de que el Palacio de Buckingham no le autorizara a poner un ofrenda floral en su nombre en el Día del Armisticio, el príncipe Harry vuelve a estar en el foco de la noticia. A pesar de la distancia, el hijo del príncipe Carlos tiene muy presente a Reino Unido y a todas las personas que ha dejado allí al mudarse con Meghan Markle y el pequeño Archie a Estados Unidos. Aunque no tiene fecha de vuelta, lo cierto es que ha estado muy presente en el país gracias a la sorpresa que le ha dado a uno de sus íntimos amigos.

El príncipe Harry ha reaparecido en la BBC (de manera virtual) para darle una sorpresa a JJ Chalmers, uno de sus mejores amigos y actual concursante de ‘Strictly Come Dancing’ (la versión británica de ‘Bailando con las estrellas’). En concreto, el conocido presentador guarda una estrecha amistad con el príncipe Harry desde su participación en los Juegos Invictus (de los que se encarga la Fundación presidida por el nieto de la reina Isabel II).

Desde el sofá de su casa, el príncipe Harry se mostraba eufórico por poder saludar a su amigo y mandarle un mensaje de ánimo horas antes de que este se subiera a la pista de baile. «¡Estás de broma!», exclamaba el conocido presentador tras ver recibir la llamada del duque de Sussex. «¡Bonito bronceado JJ!», comenzaba a decir Harry entre bromas. «Cuando le conocí él se había metido bajo una coraza. Pero, después, cuando te vi brillar a través de los Juegos Invictus y que volvieras a ser tú mismo, fue el mejor comienzo para un increíble viaje», decía el hijo de Diana de Gales con cierta melancolía.

Tras escuchar sus palabras, Chalmers hizo hincapié en que el príncipe Harry le había ayudado mucho en su recuperación después de que sufriera varias lesiones cuando detonó un artefacto explosivo mientras que prestaba servicio con los marines en Afganistán. «Si él no hubiera creado los juegos Invictus no habría tenido ese momento tan significativo que cambió mi vida para siempre. No estaría aquí sin él», comentaba emocionado.

Harry hizo alarde de su buen humor e insistía en que gracias a su participación en el conocido programa de la televisión británica estaba teniendo la repercusión que se merecía. «Sobre todo porque estás utilizando esos pantalones cortos tan ajustados», bromeaba. Finalmente, Charmels insistió en la humanidad que tenía el príncipe Harry e hizo alarde de su gran amistad puesto que «es un amigo como cualquier otra persona».

El príncipe Harry y sus ganas de volver a Reino Unido

La situación de emergencia sanitaria ha provocado que el príncipe Harry reflexione acerca de su nueva vida alejado de la Familia Real Británica. En varias apariciones, el hijo de Carlos de Inglaterra ha dejado claro que está deseando volver pronto a su país siempre y cuando se lo permiten las medidas sanitarias. Sin embargo, fue a raíz del positivo en coronavirus de su padre con lo que no dudó en abrirse con sus amigos acerca de su nostalgia.

El marido de Meghan Markle se mostraba arrepentido de estar tan lejos de Reino Unido, tal y como desvela una fuente cercana al matrimonio y de la que ‘The New York Post’ se hacía eco hace unas semanas. En concreto, el medio estadounidense explicaba que cuando el príncipe Harry recibió la llamada de su padre para darle la noticia, se vino abajo. «Se dio cuenta de que Carlos y la reina Isabel no van a estar ahí siempre«, indican. «El mayor miedo de Harry es no estar en Reino Unido y estar lejos si su abuela muere«, aseguraban.

La vida de los duques de Sussex ha cambiado por completo y tras varias idas y venidas se encuentran perfectamente asentados en su casa de Santa Barbara. Alejados del foco mediático y centrados en sus labores hacia la comunidad, Harry y Meghan Markle también preparan sus próximos proyectos para Netflix tras alcanzar un acuerdo millonario con la plataforma de streaming. De momento, la fecha de vuelta que el príncipe Harry tiene fijada en su calendario es el próximo 1 de julio, día en el que junto a su hermano inaugurarán una estatua para conmemorar la figura de su madre. Así, los dos hermanos volverán a coincidir en un acto que tendrá lugar en el Suken Garden que se encuentra frente al Palacio de Kensington.