Reino Unido y los Windsor continúan con su periodo de luto tras la muerte de la Reina Isabel II el pasado 8 de septiembre a los 96 años. Después de darle su último adiós y haber sido publicado la primera foto de la tumba de la monarca, sus familiares intentan, poco a poco, volver a sus vidas y aprender a vivir sin la soberana. En medio de todo esto, el príncipe Harry, que ya ha regresado a Montecito con Meghan Markle, ha pedido hacer varios cambios en su libro de memorias para suavizarlo.

Está previsto que el próximo mes de diciembre salga a la luz el libro de memorias del príncipe Harry. Una autografía que amenazaba con resquebrajar los cimientos de la Familia Real británica y por la que el hijo de Carlos III había recibido 40 millones de libras. Ahora, con la muerte de la Reina Isabel II de por medio, su nieto ha hecho una petición para que le dejen reescribir algunas partes para poder suavizar algunos fragmentos. Así lo ha revelado ‘Daily Mail’ y han asegurado que se trata de un intento por mostrarse más conciliador con el resto de su familia.

«Hay cosas en el libro que no podrían parecer tan buena si se publica después de este acontecimiento. Quiere que se cambien algunos fragmentos. No una reescritura total, ni mucho menos. Quiere desesperadamente hacer cambios«, indica una fuente cercana al príncipe Harry en el medio citado anteriormente. Por otro lado, fuentes editoriales han indicado que el hijo de Carlos III podría tener muy poco margen de maniobra puesto que ya se ha hecho el primer pago de siete millones de libras. No es la primera vez que se le da una vuelta a la autobiografía puesto que en el primer borrador que se entregó se consideró que había que cambiarlo por completo porque estaba muy enfocado a la salud mental.

Un libro en el que atacaba de forma directa a Camilla, la nueva Reina consorte

Está previsto que las memorias del príncipe Harry se publiquen antes de Navidad. En estas, el hijo de Diana de Gales abordará su infancia, su época en el Ejército, así como su matrimonio con Meghan Markle. Además, según se llegó a revelar, se espera que el hijo de Carlos III hable largo y tendido de su relación con Camilla, la nueva Reina consorte, con la que no mantiene una estrecha relación. «Las tensiones entre ambos se han suavizado a lo largo de los años, aunque ha sido para mostrar una unidad. Al principio, hubo muchos problemas entre ellos, pero las cosas fueron mejorando conforme Harry y su hermano, Guillermo, crecieron. Nunca han tenido una relación cercana y no la tiene«, reconoce la fuente cercana al nieto de la reina Isabel II.