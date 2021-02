El nieto de la reina Isabel II y el presentador fueron cazados grabando un programa especial del famoso ‘Carpool Karaoke’.

Con las vistas puestas en su futuro regreso a Reino Unido de cara al verano para poder asistir al cumpleaños de la reina Isabel II (entre otros eventos), el príncipe Harry continúa adaptándose día a día a su nueva vida junto a Meghan Markle y el pequeño Archie en Estados Unidos. Con un sinfín de proyectos sobre la mesa, desde que tomaran la decisión de marcharse de la Familia Real Británica, salieron a la palestra varios nombre de rostros conocidos que podrían hacerle la primera entrevista al matrimonio.

Por entonces, se rumoreó que sería Ellen Degeneres la que sentaría a la pareja en su programa. Sin embargo, y pese a que han protagonizado varias conferencias y han hecho multitud de apariciones, lo cierto es que ha sido el popular presentador británico, James Corden, el primero en sentarse frente a frente con el hijo de Carlos de Inglaterra.

El príncipe Harry será el próximo invitado del famoso ‘Carpool Karaoke’, la divertida sección de ‘The Late Late Show’, el programa de la televisión estadounidense presentada por el británico James Corden. Hace unos días, el portal ‘TMZ’ publicaba un vídeo en el que podíamos ver al nieto de la reina Isabel II así como al protagonista de ‘Prom’ subidos en la parte de arriba de un autobús turístico de dos plantas.

Con los días, la revista ‘People’ ha explicado que los dos británicos se lo pasaron en grande durante el tiempo de grabación. En concreto, según explican, el príncipe Harry no dudó en hablar sobre cómo es su nueva vida en Estados Unidos, así como de los proyectos en los que está centrado. «Se estuvieron riendo y haciéndose bromas durante horas«, cuenta. Aunque aún no tiene fecha de emisión, lo que sí se sabe es que el presentador y el hijo de Lady Di se subieron al autobús (en donde podían respetar con propiedad las restricciones para evitar la propagación del coronavirus) y recorrieron los lugares más emblemáticos de Hollywood.

El príncipe Harry y James Corden, amigos desde hace años

Hay que señalar que no es extraño que el príncipe Harry haya aceptada participar en el programa de James Corden puesto que ambos son guardan una estrecha relación de amistad. Hasta el punto en el que el presentador, así como su mujer, fue uno de los invitados a su boda con Meghan Markle.

«Fue encantador. Conozco a Harry desde hace siete años y fue una boda maravillosa, una de las más hermosas en las que he estado. Fue alegre, feliz», describió entonces en su programa días después del enlace. Con el tono de humor que le caracteriza, en aquel momento, Corden bromeó y aseguró que lo único que le preocupó durante la ceremonia fue el hecho de estar pensando en no estornudar (debido a que estaba aquejado de varias alergias). «Había flores por todas partes y tengo bastante alergias is estoy muy cerca de ellas. Justo en el momento en el que el arzobispo decía: ‘Si alguien tiene alguna razón…’ yo dije: ‘Por favor, no estornudes. Por favor, no estornudes‘», decía entre risas.

¿Volverá el príncipe Harry a Reino Unido?

Está previsto que el príncipe Harry viaje a Reino Unido a principios de verano con motivo del cumpleaños de la monarca, así como la inauguración del monumento en homenaje a Lady Di. Tal y como reveló ‘Daily Mail’, será un viaje en solitario puesto que el hijo del príncipe Carlos no estará acompañado ni por Meghan Markle ni por el pequeño Archie. Hasta que llegue el momento, lo cierto es que las condiciones del viaje pueden cambiar debido a la situación de emergencia sanitaria. Lo único que permanece intacto son las ganas del príncipe Harry de reunirse con su familia, en concreto con su abuela, para volver a hablar de los requisitos de su acuerdo de salida de la Casa Real para que este se prologue un año más y no le desaparezcan los títulos militares que consiguió por mérito propio.