El príncipe Carlos, cabreado por ‘cazarle’ en bañador en playas del Caribe

Mucha polémica cosechó las imágenes furtivas que le robaron a Kate Middleton en bikini (y sin él) en una revista sensacionalista. Un entuerto que terminó en los tribunales y de la que la mujer del príncipe Guillermo salió victoriosa y respaldada. Ahora le toca el turno a su suegro, el príncipe Carlos, quien ha sido cazado en traje de baño disfrutando de una agradable jornada de playa en el Caribe.

Leer más: el secreto jamás contado de la corona del príncipe Carlos

El príncipe Carlos y su esposa, Camilla Parker Bowles, se encuentra de viaje oficial visitando diversos puntos de la Mancomunidad de Naciones, un territorio estrechamente ligado a Reino Unido. Así los hemos visto en diversos actos oficiales por enclaves del Caribe y Cuba, pero también en actividades de carácter privado, como es la jornada playera en la que el heredero al trono británico ha sido pillado en bañador y luciendo cuerpo al sol.

Prince Charles looks impressively lithe in patterned swimming trunks during trip to beach in Barbados https://t.co/fXfhza2VPt

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 19 de marzo de 2019